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20.01.2018 02:35

115 çocuğun çoğu akrabaları tarafından hamile bırakılmış

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115 çocuğun çoğu akrabaları tarafından hamile bırakılmış
İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde ortaya çıkan "115 hamile çocuk" skandalı yeni ve iğrenç bir boyut kazandı. Çocukların çoğu akrabaları tarafından hamile bırakılmış.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan 115 hamile çocuğa ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. 115 çocuğun hamile olduğunu yetkililere bildirmediğini tespit edenlerden İclal N.'nin bilgi paylaştığı Psikolog I.Ö. de açıklamalarda bulundu.

"BİR ANLAMDA NORMALLEŞMİŞTİ"

Sağlık Bakanlığı'nın "ergen hamilelere psikodestek projesi" kapsamında hastanede 1 yıldır çalışan ve geçen ay görevini tamamlayan Psikolog I.Ö., şunları söyledi:

"Bildirim yükümlülüğü olmasına rağmen bunun yapılmamasının 2 nedeni var: Bilgi eksikliği ve (çok sık karşımıza çıkmasından dolayı) cinsel istismar ve çocuk gebeler gerçeğini normalleştirmek... Hastane, Suriyeli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı, çok göç alan bir bölgede. Bu tip vakalar sıklıkla geldiği için bir anlamda normalleşmişti. Suriyelilerin yoğun yaşadığı ilçedeki hastanede bu vakalar sık olduğu için durum hasır altı edildi. Bildirim yapılmamasıyla ilgili bir kasıt yoktu."

"ÇOĞUNU AKRABASI HAMİLE BIRAKMIŞ"

18 yaş altı gebeliklerin çok karşılaşılan, hasır altı edilen, küçük yaşta resmi nikâhla meşru kılınan bir olgu olduğunu dile getiren I.Ö., skandalla ilgili tespitlerini aktardı: "Çevirmen bulabildiğim her koşulda istismara uğrayan çocuklara psikoterapi yaptım. Çoğu akrabası tarafından hamile bırakılmış, bir kısmı cinsel istismara uğramış. Erkekler 25-26 yaşlarında. Yasal süreci biz de takip ediyoruz. Etik olarak üzerine gittik, durumun gündeme gelmesinden çekinmedik."

"İHBARDA BULUNDUM"

Olayı ortaya çıkaran ve görev yeri 2 kez değiştirilip hakkında inceleme başlatılan sosyal hizmet uzmanı Ş.İ.N.'nin ise savcılık ifadesinde, "Kayıtları incelediğimde 1 Ocak 2017'den 24 Mayıs'a kadar 18 yaşından küçük kızlara ait gebeliklerin hastanedeki Çocuk İzleme Merkezi'ne, güvenlik güçlerine ve savcılığa bildirilmediğini tespit ettim. Bu konuda görevi kötüye kullanmaktan ihbarda bulundum" dediği öğrenildi. Ş.İ.N., iddiayı mevcut birimdeki I.Ö. dışında kimseyle paylaşmadığını da ifadesinde kaydetti.

"TÜMÜ İFADEYE ÇAĞRILDI"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın savcılığa intikal ettiği tarih olan 3 Ekim'de soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Gerek kamu görevlisinin suçu bildirmeme, gerekse çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır."

"77 HAMİLE ÇOCUKLA İLGİLİ TESPİT YAPILAMADI"

İddialarla ilgili 12 Haziran 2017'de tutulan tutanakta, 18 yaş altı hamile olan 115 çocuk içinden 38'inin 15 yaşından önce hamile kaldığı, bu durumun rıza aranmaksızın çocuk cinsel istismarı suçu kapsamında olduğu, 77 hamileyle görüşülmediği için durum tespiti yapılamadığı belirtildi.(Habertürk)

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