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21.01.2018 19:40

11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında yeni gelişme

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11 kişinin hayatını kaybettiği otobüs faciasında yeni gelişme
Eskişehir'de, tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazayla ilgili aracı kullanan şoför tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer (51) ile ikinci şoför Erkan A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sürücüler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Otobüs şoförü Muhsin Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İkinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Muhsin Ö. idaresindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü dün Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı. 

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