104 yaşında, uzun yaşamanın sırrını tükettiği tek bir içeceğe bağlıyor

Bu sene 1 Ocak'ta 104 yaşına giren Theresa Rowley'e göre uzun yaşamın sırrı tek bir içecekte gizli olduğunu söylüyor.

Üstelik çok ama çok şaşırtıcı bir içecekte...

1 Ocak'ta 104 yaşına giren bir süper babaanne

1914 yılında doğan Theresa Rowley son 15 senedir de huzurevinde kalıyor. Buradaki arkadaşları tarafından "çok neşeli biri" olarak tanımlanan Theresa Rowley, 1 Ocak 2018 tarihinde ise yine huzurevinde doğum gününü kutladı ve tam 104 yaşına girdi.

"100 yaşıma girdiğimde 104 olacağımı hiç tahmin etmiyordum. Sonra 101 yaşıma girdim, hiçbir şey olmadı. Bugün de 104 yaşımdayım ve gene değişen bir şey yok" diyor Rowley kendi de yaşına şaşırarak.

Ona göre uzun yaşamasının sırrı her gün içtiği diyet kolada saklı

Ona uzun yaşamın sırrı sorulduğunda ise ezberleri bozan bir cevap veriyor.

Theresa Rowley'e göre onun bu yaşa kadar sağlıklı bir şekilde gelmesinin nedeni her gün içtiği diyet kola!

Her gün en az 1 kutu diyet kola içen süper babaanne şöyle diyor: "Diyet kola içiyorum çünkü çok seviyorum! Markete her gidişimde bir sürü kutu kola almadan dönmüyorum. Onu içmeden asla yapamıyorum."

Diyet kola dışında yine tüketmeyi çok sevdiği patates salatasının da onun bu uzun yaşantısına katkısı olduğunu savunuyor süper babaanne.

Diyet kolanın ortaya çıkışının Theresa Rowley'in 68 yaşına denk geldiğini düşünürsek aslında o kadar uzun süredir de kola içmiyor Theresa Babaanne. Kendi babasının da 102 yaşına kadar yaşadığını söyleyen kadının uzun yaşam sırrı belki de genetik mirasında yatıyordur, kim bilir?

Bu arada doktorlardan ve bilim insanlarından da Theresa Babaanne'yi destekleyecek bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.

yemek.com