  • BIST 114.719
  • Altın 160,328
  • Dolar 3,7765
  • Euro 4,5447
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
12.01.2018 09:35
SON DAKİKABüyükçekmece kendi rekoru için yarışıyor

100'lerce çift incelendi: Ortalama sevişme süresi kaç dakika?

»
100'lerce çift incelendi: Ortalama sevişme süresi kaç dakika?
Seks oyuncağı ve seks önerileri uygulaması Lovely, 432 çift ve 2000’den fazla cinsel ilişkiden elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı.

Sadece en sevilen seks pozisyonları ve ortalama bir sevişmenin ne kadar sürdüğüne odaklanan Lovely’nin verilerine göre, ortalama bir çift için seks, 12 dakika sürüyor. Araştırma oral seks ve ön sevişme sürelerini kapsamıyor olsa da bu sürenin kadınların orgazm olmasına yetecek bir süre olmadığı belirtiliyor.

Men’s Health’de yer alan habere göre, katılımcılar, 19 dakikaya kadar çıkan cinsel ilişkilerden tatmin olduklarını belirtirken, ilişki süresi 7 dakikada kalan kişiler “bir sonraki seferde bir şeyleri değiştirmek istediklerini” kaydetti.

Chapman Üniversitesi tarafından daha önce yapılan bir araştırmaya göre heteroseksüel kadınlar, ön sevişme dahil 30 dakikanın altındaki sevişmelerde daha az sıklıkla orgazm olmaya meyilli oluyorlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuraklık, kayak merkezlerini vurdu10 Ocak 2018 Çarşamba 15:53
  • O ilde ilk kez görüntülendi10 Ocak 2018 Çarşamba 13:05
  • 150 yıl sonra görüldü, korumaya alınıyor10 Ocak 2018 Çarşamba 12:42
  • Playboy'a kapak olan Türk kızı büyüledi...10 Ocak 2018 Çarşamba 10:55
  • 9 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu09 Ocak 2018 Salı 20:02
  • Uzayda 3 hafta kaldılar: Boyları uzadı09 Ocak 2018 Salı 18:29
  • Araştırmalara göre kadınlar, erkeklerden biyolojik olarak daha güçlü09 Ocak 2018 Salı 17:47
  • İsveçli bir firma tabancalardan kulaklık üretti09 Ocak 2018 Salı 16:33
  • Türkiye en çok hangi yemeği yiyor? Çarpıcı sonuçlar09 Ocak 2018 Salı 12:51
  • TÜDAV Denizler Raporu hepimizi uyarıyor!09 Ocak 2018 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    • Dünyanın en ilginç meslekleri
    • Fazla tüketildiğinde insanı öldürebilecek 7 şey
    • 'Phishing' çetesi kebapçıda yakalandı
    VİDEO GALERİ
    • 'Baron' yazan iç çamaşırının içinden çıktı
    • Gürsel Tekin: Buradaki insanlar yeraltına mı gidecekler?
    • Halk TV'den "Zalım taşeron sistemi" klibi
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti