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09.01.2018 07:30

1000 yıllık Buda heykeli bilgisayarlı tomografiyle incelenirse

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1000 yıllık Buda heykeli bilgisayarlı tomografiyle incelenirse
Hollanda’daki Drents Müzesi, koleksiyonunda buluna hayli eski bir Buda heykelini bilgisayarlı tomografi taramasına soktu. 11. ya da 12. yüzyıldan kaldığı bilinen heykelin taramasında bağdaş kurarak oturmuş bir mumya görüntülendi.

Mumyanın, “Liuquan” olarak bilinen bir keşişe ait olduğu tahmin ediliyor.

Bilgisayarlı tomografide taranan heykele dair keşifler bununla da kalmıyor. Taramada görüldüğü üzere, mumyalamadan önce organları çıkarılmış olan keşişin, organlarının yerinde Çince yazılarla dolu kağıtlar bulunuyor.

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Mumyalanmak kimi Budistlere göre yaşamın sonu değil “ileri seviyede meditasyon”u temsil ediyor. İnanışa göre bu, çok az rastlanan bir ruhani seviye.

1000-yillik-mumya-monk-1-750x400.jpg

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