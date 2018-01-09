1000 yıllık Buda heykeli bilgisayarlı tomografiyle incelenirse

Mumyanın, “Liuquan” olarak bilinen bir keşişe ait olduğu tahmin ediliyor.
Bilgisayarlı tomografide taranan heykele dair keşifler bununla da kalmıyor. Taramada görüldüğü üzere, mumyalamadan önce organları çıkarılmış olan keşişin, organlarının yerinde Çince yazılarla dolu kağıtlar bulunuyor.
Mumyalanmak kimi Budistlere göre yaşamın sonu değil “ileri seviyede meditasyon”u temsil ediyor. İnanışa göre bu, çok az rastlanan bir ruhani seviye.
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