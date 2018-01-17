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17.01.2018 12:55

100. Yıl Çankaya Evi dostluğun adresi

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100. Yıl Çankaya Evi dostluğun adresi
Çankaya Belediyesinin en büyük Çankaya Evi olan 100. Yıl mahalleye adeta yeni soluk kazandırdı. Hemen her gün her saat farklı kurs programları ile kapılarını açan 100. Yıl Çankaya Evi, 27 farklı kurs programına ve 1400 kursiyere ev sahipliği yapıyor. 

Çankaya Belediyesinin sahip olduğu 25 Çankaya Evi’nin kapasite olarak en büyüğü olan 100. Yıl Çankaya Evinin kursiyer sayısı bin 400’e ulaştı. 27 branşta her gün farklı kurs programlarına ev sahipliği yapan 100. Yıl Çankaya Evi, mahalleye de farklı bir enerji kattı. 3 katlı yapı içerisinde 7 dersliği, Baharevi, çok amaçlı salonu, terası ile bölge halkına hizmet ediyor.

Yabancı dil kursları, bilgisayar, işaret dili, dijital fotoğrafçılık gibi kursların yanı sıra kağıt rölyef, makyaj teknikleri, dans, cam boyama, sulu boya, gitar gibi 27 farklı branşta eğitimlerin verildiği kurslar, mahalleliden yoğun ilgi görüyor.

100. Yıl Çankaya Evi kursiyerleri, “Amaç sadece kurslara gelip yeni bir şey öğrenmek değil. Aynı zamanda kaliteli vakit geçiriyor, sosyalleşiyoruz. Yeni dostluklar ediniyoruz, biz burada hep birlikte hayatı paylaşıyoruz. Asıl önemli olan bizim için bu yanı” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

7/24 AÇIK KÜTÜPHANE

Üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı bir bölge olduğu da gözetilerek Çankaya Evi içerisinde hizmete açılan kütüphane de öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. 7/24 açık olan kütüphanede öğrenciler ders çalışma, kitap okuma, bilgisayar kullanma gibi aktivitelerden faydalanıyor.

100. Yıl Çankaya Evi’nde ayrıca öğrenciler için çamaşırhanede bulunuyor. Öğrencilerin ücretsiz yararlanabileceği çamaşır makineleri  mesai saatleri içerisinde ve hafta sonu kullanılabiliyor. 

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