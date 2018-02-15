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16.02.2018 07:50

100 milyon kişiyi yok edebilir

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100 milyon kişiyi yok edebilir
Jeologlara göre, keşfedilen su altı volkanı en son 7 bin 300 yıl önce patlamış ve bir daha patlarsa en az 100 milyon kişinin ölümüne yol açacak.

Japon araştırmacılar, Kuyuşu Adası’nın güneyinde patlamaya hazır bir su altı volkanı keşfetti.

Jeologlara göre, bu uyuyan volkan en son 7 bin 300 yıl önce patlamış ve bir daha patlarsa en az 100 milyon kişinin ölümüne yol açacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre çünkü yüksekliği tam 600 metre ve kraterinin çapı en az 10 kilometre.

Bilim insanlarına göre, bu büyüklükteki bir volkanın patlaması iklim değişikliklerine de neden olabilir.

Uzmanlara göre, volkanın yol açacağı tsunami ise sadece Japonya’nın değil batıda Çin ve Tayvan, doğuda ise Kuzey ve Güney Amerika kıyılarında büyük yıkıma yol açabilir.

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