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09.02.2018 15:45

10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: Ben böyle bir baba değildim

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10 yaşındaki oğlunu öldüren baba: Ben böyle bir baba değildim
Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir T., "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi

Fatih'te 5 Kasım 2017'de 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı 12 kez bıçaklayarak katleden Nezir T.'nin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Nezir T., "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi. Yiğitcan'ın annesi Neriman T. ise geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mahkeme, sanığın olay günü ceza ehliyetinin olup olmadığını tespit edilmesine karar verdi.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen tutuklu sanık Nezir T. getirildi. Öldürülen Yiğitcan'ın annesi Neriman T. ise duruşmaya katılmadı. Neriman T.'nin avukatı Esin Yeşilırmak, müvekkilinin geçirdiği ağır travma nedeniyle duruşmaya katılamadığını, sanığın olmadığı bir celsede ifade vermeyi talep etti.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Savunmasını yaparken ağlayan sanık Nezir T., "Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim" dedi.

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