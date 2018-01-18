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19.01.2018 01:55

10 haftadır devreden Süper Loto çekilişi gerçekleşti

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10 haftadır devreden Süper Loto çekilişi gerçekleşti
Süper Loto sonuçları açıklandı! Haftalardır devreden ve büyük ikramiye tutarının 27 milyon 315 bin 219 liraya kadar ulaştığı Süper Loto'da heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı.

Süper Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 535. hafta Süper Loto çekilişi tamamlandı ve kazanan numaralar belli oldu. İşte bu haftanın Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaraları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 18 OCAK 2018

18 Ocak 2018 tarihli Süper Loto sonuçları: 11 - 17 - 20 - 29 - 36 - 51

Geride bıraktığımız 10 hafta boyunca devreden ve bugüne kadar 27 milyon 315 bin 219 liraya ulaşan Süper Loto'da 535. hafta çekilişi bu akşam yapıldı ve yüz binlerin büyük ikramiye heyecanı sona erdi.

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirildi.

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