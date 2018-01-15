10 Ekim haberlerinden yargılanan gazeteciler hakkında karar!

10 Ekim Ankara Gar katliamıyla ilgili yazdıkları haberler nedeniyle yargılanan 5 gazeteci ilk duruşmada beraat etti.

10 Ekim Ankara Gar saldırıyla ilgili haberlerinde “Terörle mücadelede görev alanları hedef göstermek”le suçlanan gazeteciler Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Gazeteciler Cem Gurbetoğlu, Tamer Erşin, Kemal Göktaş, Fatih Polat ve Can Dündar’ın yargılandığı davada avukat Mustafa Söğütlü, “Basın Kanununa göre davanın açılması için gerekli süre olan 4 ay geçmiştir. O nedenle davanın düşmesi gerekir. Önce bunun değerlendirilmesini istiyoruz” dedi. Avukat Söğütlü’nün talebi üzerine savcı dosyayı yeniden inceleyerek, düşürülmesini talep etti. Karar için ara verildi.

Aradan sonra görülen duruşmada, mahkeme davanın düşürülmesine oybirligi ile karar verdi.