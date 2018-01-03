10 bin aile çocuklarına aşı yaptırmayı reddetti

Canan Karatay'ın "aşılarda alüminyum var, Alzheimer hastalığına yol açar" diyerek çocuklara aşı yaptırılmaması çağrısında bulunması üzerine Sağlık Bakanlığı aşı yaptırılmayan çocukları takibe aldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, bu yıl içerisinde yaklaşık 10 bin ailenin aşı reddinde bulunduğunu belirterek, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz." dedi.

Son günlerde yaşanan aşı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 2017'de 10 bin ailenin kendi isteği doğrultusunda çocuğuna aşı yaptırmadığını söyledi, bakanlık olarak aşılanma oranlarında yaşanan bu durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

NTV'nin haberine göre aşı reddine ilişkin yapılan başvuruları mercek altına aldıklarını ve bu konuda bir çalışma yaptıklarını anlatan Gümüş, "Aşı retlerini takip ediyoruz. Bu bebeklerimizin ve çocuklarımızın süreçlerini izliyoruz. Takiplerinde herhangi bir sorun çıkarsa buraya müdahale ederiz. Şu anda 1 milyon 300 bin yenidoğanımız var. Yeni evlatlarımız dünyaya geliyor. Sağlıklı bir birey şeklinde büyümeleri ve gelişmeleri için her türlü tedbiri alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin salgın ve enfeksiyon hastalıkları konusunda çok ilerlemiş bir ülke olduğunu söyleyen Bakanlık Müsteşarı, "Hacettepe Üniversitemiz ile aşı reddi sebeplerine ilişkin bir çalışma yapıyoruz. Aşı reddinde bulunulan iller ve sebeplerini araştırıyoruz. Burada sağlık okur-yazarlığı konusunda da önemli sorunlar olduğunu görüyoruz. Aşıyla ilgili negatif bilgilendirmeler ve buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmayı bize mart sonunda sunacaklar. Bilim heyetimiz de ona göre yeni politikalarımızı belirleyecektir. dedi.