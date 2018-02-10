1 milyon dolarlık düğün pastası şaşkınlık yarattı!

Dubai'de gerçekleştirilen gelin fuarında sergilenen çikolatalı ve elmaslı düğün pastası fiyatıyla şaşırttı

Dubai'de gerçekleştirilen gelin fuarındaki gelin şeklinde yapılan düğün pastası fiyatıyla şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 2 bin kremadan yapılmış çiçek, bin tane yenilebilir inci ve her biri 200 bin dolar değerindeki 5 beyaz elmastan yapılan pastanın 1 milyon dolar olduğu öğrenildi.

120 kiloluk pasta, İngiliz asıllı pasta tasarımcısı Debbie Wingham tarafından 5 günde tamamlandı. Geleneksel Arap gelini şeklinde tasarlanan pastanın yüzünde, vücudunun üst kısmında, parmaklarında ve kollarında yaklaşık 50 kilo şekerleme ve 25 kilo çikolata kullanıldı.

Ortadoğu kültüründen etkilendiğini ve ilham aldığını belirten Wingham, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.