1 milyon 637 bin kişiden kaçı yapılandırmadan yararlandı?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuru sayısını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2016 yılının haziran ayına kadar olan borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun kapsamında sigorta prim borçları, gecikme zamları ve cezaları olan esnaf, işveren ve çiftçilerden borçları silinenlerin sayısı ve toplum ceza tutarının açıklanmasını istediği önergesinde, “Borçları silinmeyen esnaf, çiftçi, işveren var mıdır? 2016 yılı haziran ve önceki aylara ait sosyal güvenliğe ilişkin kaç kişinin faiz borcu silinmiş, kaç kişi bu uygulamadan yararlanmamıştır? Halen silinmeyen borcu olan kişi sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu imzasıyla verilen yanıtta ise sadece “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuran kişi sayısı 1.637.468'dir” ifadesi yer aldı.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun milyonlarca borçluya nefes aldırmak amacıyla çıktığı yönünde, hükümet kanadından yapılan açıklamaları hatırlatarak, “Ancak sayın bakan soru önergemize verdiği yanıtta, sadece bu kanundan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların sayısını açıkladı. Başvuranlardan ne kadarının bu kanun kapsamında getirilen iyileştirmeden yararlanabildiği, halen kaç kişinin borçlu olduğu, borçların silinmeyenlerin sayısının ne olduğu gibi sorulara yanıt verilmedi. Bu soru önergesini vermemizdeki amaç, sadece rakamsal verilerin ortaya konulması değil, aynı zamanda ülkemizde borçları nedeniyle zor durumda olan esnaf, işveren ve çiftçilerin durumları ile bunların sorunlarının çözümüne yönelik ne gibi çalışmaların yapılıyor ve yapılacak olduğunun açıklanmasıdır” diye konuştu.