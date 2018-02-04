  • BIST 118.119
  • Altın 161,798
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
05.02.2018 00:45

1. Lig'de şok istifa

»
1. Lig'de şok istifa
Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti.

Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'a 1-0 yenilmişti.


 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir Grup Sivasspor:2 - Galatasaray: 104 Şubat 2018 Pazar 19:20
  • Cengiz Ünder Roma tarihine geçti04 Şubat 2018 Pazar 15:19
  • Ünlü futbol takımı kaza yaptı; 3 ölü04 Şubat 2018 Pazar 11:35
  • Aykut Kocaman'dan olay iddia: Mete Kalkavan...04 Şubat 2018 Pazar 00:51
  • Ümit Özat: Tek korkum...03 Şubat 2018 Cumartesi 22:18
  • Fenerbahçe'de 'yönetim istifa' sesleri03 Şubat 2018 Cumartesi 21:50
  • Fenerbahçe: 2 - Gençlerbirliği: 203 Şubat 2018 Cumartesi 21:10
  • Hagi'den istifa açıklaması03 Şubat 2018 Cumartesi 20:20
  • Erdoğan'dan Burak Yılmaz'a: Sakalların...03 Şubat 2018 Cumartesi 18:54
  • Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu03 Şubat 2018 Cumartesi 17:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti