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1. Lig'de şok istifa
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Spor
04.02.2018 20:30
Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa etti.
Giresunspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'a 1-0 yenilmişti.
Etiketler:
Giresunspor
,
istifa
,
son dakika
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