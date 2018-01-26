1 itiraftan 5 cinayet: Eş cinsel oldukları için öldürdük

Faili meçhul üç cinayeti aydınlatmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde oluşturulan özel ekip, iki cinayeti daha ortaya çıkardı.

Keçiören Tepe Mahallesi’nde 20 Mart 2017’de Baran Aslan, Şenlik Mahallesi’nde 2 Haziran’da Serkan Kılıç ve Yenimahalle Batıkent’te Yılmaz Çetinkaya silahla vurularak öldürüldü. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’da görevli uzman dedektiflerden oluşan özel ekip, farklı tarihlerde ve adreslerde işlenen 3 cinayetin birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi. Yenimahalle’de bir eve yapılan baskında Yiğit K.G., Ahmet A., Eren E.A. ve Murat K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çapraz sorgularında cinayetleri işlediklerini kabul ederken, korkunç bir itirafta daha bulundular.

KÖY MEZARLIĞINDA 2 CESET

Şüpheliler, iki kişiyi daha öldürerek Çubuk’ta köy mezarlığına gömdüklerini itiraf ettiler. Köy mezarlığında yapılan kazıda iki erkek cesedi bulundu. Biri bıçakla diğeri de silahla öldürüldükleri belirlenen 2 erkek ile ilgili hiçbir arama veya kayıp kaydı bulunamadı. Yapılan soruşturmada bu kişilerden birinin Battal Şentürk olduğu belirlenirken, diğer kişinin kimliğinin belirlenmesi için de çalışma yürütülüyor.

'Eş cinsel oldukları için...'

Şüpheliler, mezarlığa gömdükleri iki kişiyi tanımadıklarını, işyerinde ikisini çıplak görünce “eşcinsel” oldukları gerekçesiyle öldürdüklerini söylediler.

Şüpheliler ayrıca, Baran Aslan’ı gazinoda çıkan tartışma yüzünden, Serkan Kılıç’ı aralarında önceden husumet olduğu için; parkta yanlarına gelen Yılmaz Çetinkaya’yı da tartışma yüzünden öldürdüklerini anlattı.

Evlerinde yapılan aramada 3 tabanca, çok sayıda mermi, ayrıca kaleşnikof mermileri de ele geçirildi. Cinayetlerin bu silahlarla işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için kriminal laboratuvarda balistik inceleme yapıldı. (hürriyet)