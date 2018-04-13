Yalova'da bağımlılık konferansı

Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği (YAHAK) tarafından gerçekleştirilen konferansa Yalova Belediye Başkanvekili Ahmet Barış Eroğlu’da katıldı. Genç bireyleri sanat, spor ve kültürle buluşturarak her türlü bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Aytaç Açıkalın izleyicilere bağımlılık hakkında bilgiler verdi.

Program’daYalova Havacılık ve Spor Kulübü Derneği adına bir konuşma yapan Başkanı Nuri Baş; “Bu projeyi ilk Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a sunduğumuzda bize çok yakın ilgi gösterdi ve destek vereceğini söyledi. O gün bugündür çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini ise almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bağımlı olan birçok arkadaşımızı yapılan aktivitelere davet ettik ve kısa sürede kötü alışkanlıklarını bıraktıklarını gözlemledik. Buradan Yalova Belediyesine ve tüm kurumlarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.