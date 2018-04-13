Karşıyaka’dan hentbolda çifte kupa

Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen Kulüplerarası İzmir İl Müsabakaları'nda çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

YENİLGİSİZ ZİRVEYE ÇIKTILAR

Karşıyaka Belediyespor Genç Erkek Hentbol Takımı’nın ardından, Yıldız Takım da Kulüplerarası İzmir İl Müsabakaları'nı zirvede tamamladı. Yıldızlar, oynanan son maçta Göztepe karşısında 31-23'lük skorla galip gelerek şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çift devreli lig usulü gerçekleşen turnuvayı yenilgisiz olarak tamamlayan her iki takım da Türkiye Şampiyonası'na direk olarak gitmeye hak kazandı.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Şampiyonluklarıyla gurur kaynağımız olan hentbolcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızı başarıya götüren antrenörlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki hem Genç hem Yıldız Takımımız Türkiye Şampiyonası’nda da zirveye çıkacaktır. Başarılar, bol şanslar diliyorum” dedi.