‘Yanık Zaman Madımak’a muhteşem final

Yıl boyunca binlerce tiyatrosever tarafından ilgiyle takip edilen oyun, yeni sezonda da Karşıyakalılarla birlikte olacak.



YENİ SEZONDA DA SAHNELENECEK



Adil Bozkurt tarafından yazılan ve Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar tarafından yönetilen oyun, sezon finalinde de seyirci akınına uğradı. Sivas Katliamı’nı konu edinen ve Karşıyaka dışındaki ilçelerde de ilgiyle takip edilen oyun, yıl boyunca binlerce tiyatrosever tarafından izlendi. Madımak Oteli’nde katledilen aydınların anısına ilk kez 2 Temmuz 2017’de sahnelenen oyun, yoğun istek üzerine sezon boyunca oynandı. Oyunun yeni sezonda da devam edeceği belirtildi.



TÜM OYUNLAR SEZON FİNALİ YAPIYOR



Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun, sezon boyunca sürdürdüğü diğer gösterileri de bu hafta itibariyle sezon finali yapacak. “Çirkin Ördek Yavrusu” 14 Nisan Cumartesi saat 14.00’te Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde; yetişkin oyunu “Savaş İkinci Perdede Çıkacak” da aynı gün saat 20.00’de Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde bu sezon son kez seyircilerle buluşacak. Çocuklar için sahnelenen “Ali Baba ve Kırk Haramiler” oyunu ise yine Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde 15 Nisan Pazar saat 14.00’te tiyatroseverlere kapılarını açacak. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu yaz döneminde de tiyatro kursları açıp, yeni sezona yeni yetenekler kazandıracak.



“SANATA HER ZAMAN DESTEK OLACAĞIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kültür ve sanatın başkenti Karşıyakamızda, sanatın her dalına ayrı önem veriyor ve sahip çıkıyoruz. Çeyrek asra dayanan Belediye Tiyatromuz, çocuklarımızın, gençlerimizin tiyatroyu sevmelerinde öncü olup onların sanatla bütünleşmesini sağlıyor. Her yıl onlarca öğrenci tiyatro sahnesiyle tanışıyor, on binlerce çocuk ve yetişkin de tiyatro izleme imkanı buluyor. Karşıyakalıların sanatla iç içe olması için sanatı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.