Zeydan Karalar'dan Seyhan'a dev yatırım

ADANA – 19 milyon 975 bin 682 lira 52 kuruş maliyetiyle Seyhan Belediyesi’nin en büyük ve önemli hizmetlerinden biri olan Yeşilyurt çok amaçlı tesisin temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Faik Öztrak, Halkçı Başkan Karalar’ın Seyhan’a yaptığı hizmetlerin CHP’nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri olduğuna vurgu yaptılar.

Karalar’ın yönetimindeki Seyhan’da yapılan yatırım miktarının 160 milyonu geçtiğini dönem sonuna dek bu rakamın 300 milyonu bulacağına dikkati çeken Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, “Yerlilik, millilik işte bu yatırımları yapmaktır” dedi.

MİTİNG GİBİ TEMEL ATMA TÖRENİ

Yeşilyurt Mahallesi’nde içerisinde kapalı otopark, açık ve kapalı semt pazarı, düğün salonu, çocuk oyun alanı, açık hava sineması, sergi salonu, çok amaçlı salon, iki kafeterya ve SEYMER’in olduğu tesisin temeli CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Faik Öztrak, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticileri, partililer ve mahalle sakinlerinin katılımıyla adeta miting havasında gerçekleştirildi.

“CHP’Lİ BELEDİYELER ADANA’DA TARİH YAZIYOR”

Türkiye’de belediyeciliği en iyi sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip CHP’li belediyelerin yaptığını kaydeden CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, “Adana’da sosyal demokrat belediyeciliği uygulayan birbirinden değerli Seyhan, Çukurova ve Karataş belediyelerimiz Adana’da da Türkiye’de de adeta tarih yazıyorlar. Ben onların yaptığı hizmetlere, açılışlara yetişemiyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“CANIMDAN ÇOK SEVDİĞİM SEYHANLILAR”

Seyhanlılara “Canımdan çok sevdiğim Seyhanlılar” diyerek hitap eden Zeydan Karalar, iyi temizlik yapmayı, asfalt dökmeyi, park yapmayı iyi bir belediye başkanlığı olarak görmediklerinin altını çizdi. Karalar, “Eğer biz kentin makus talihini değiştiremiyor, dönüştüremiyor, geliştiremiyor, farkı fark ettiremiyorsak o belediye başkanlığı değildir. Biz bunu yapıyoruz” diye konuştu.

“SEYHAN’DA ADANA’DA OLMAYAN ŞEYLERİ YAPIYORUZ”

Seyhan’da Adana’da olmayan şeyleri yaptıklarının altını çizen Başkan Karalar, oluşturulan mahalle merkezlerinde bir mahallenin ihtiyacı olan her şeyin bulunduğunu belirterek,ciddi yatırımlar yaptıklarını vurguladı. Temeli atılan tesisin kamulaştırmayla birlikte maliyetinin yaklaşık 20 milyon (trilyon) olduğuna dikkati çeken Karalar, “Emek Mahallesi’ndekinin maliyeti 10 trilyon, Tellidere’dekinin 10 trilyon. Barbaros Yenibey’deki bitti ve kullanıma açıldı. Her şey size feda olsun” şeklinde konuştu.

ADANA’NIN EN BÜYÜK PROJESİNİN TEMELİNİ KILIÇDAROĞLU ATACAK

6 Mayıs’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Adana’nın en büyük projesi olan kent meydanının temelinin atılacağını duyuran Başkan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adana’ya hayırlı olsun. O projenin maliyeti yaklaşık 200-220 trilyon. 25 bin metrekare boş alanı olacak. Adana’da bir meydan yok. Uğur Mumcu’ya sıkışıp kalıyoruz. Uğur Mumcu, meydan değil. Bir trafik kavşağı var meydan sayılmaz ama bütün etkinliklerimizi orada yapıyoruz.”

“ADANA’DA DOĞAN, ADANA’YI BİLEN BİRİNİ SEÇERSENİZ DOĞRU İŞ YAPAR”

Adana’nın yakın zamana dek mutlu, iş, aş sahibi insanların kenti olduğunu yineleyen Karalar, bu özelliklerin tümünün yitirildiğini ifade etti. Belediye başkanlarının Adana’yı eski günlerine kavuşturmak için de bir şeyler yapması gerektiğini işaret eden Karalar, “Adana’da doğan, Adana’da büyüyen, Adana’nın sokaklarını bilen birini seçerseniz doğru iş yapar. Tokat’tan gelen birini seçerseniz, 10 sene belediye başkanlığı yapar kimse tanımadan çeker gider. Adana, İzmir gibi aydınlık yüzü olan bir kenttir. Adana aydın, uygar bir kenttir. Bizim de yolumuz aydınlık Türkiye yoludur, Bizim de yolumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur” ifadelerini kullandı.

“ONLAR DOLARIN YEŞİLİNİ, BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ DOĞANIN YEŞİLİNİ SEVİYOR”

CHP’li belediyelerin üreten, her türlü baskıya, engellemelere ve her türlü yokluğa rağmen mucizeler yarattığını dile getiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise CHP’li belediyelerin her ay bütçelerinin, faaliyetlerinin ve vatandaş memnuniyetinin ölçüldüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

“Yaptığımız değerlendirmelerde bizim belediyelerimiz, AKP belediyeciliğinin kat be kat üstünde. Bütçe imkanları, borçlanma, fiziksel gerçekleşme olarak hepsinin üstünde. Bir kere, vatandaşın en temel sorunlarına el atıyorlar ve çözüm üretiyorlar, mazeret üretmiyorlar. Birileri rant için gökdelenler dikerken, yeşil alanları peşkeş çekerken bizim belediyelerimiz vatandaşın faydasına olan, onların kullanabileceği alanlar oluşturuyorlar. Onlar doların yeşilini seviyorlar, bizim belediye başkanlarımız da doğanın yeşilini seviyorlar, ağacını seviyorlar.”

“SEYHAN BELEDİYESİNİN YATIRIMI 160 MİLYONU GEÇTİ”

Resmi rakamlar incelendiğinde Adana’nın Ankara tarafından cezalandırıldığının açıkça görüldüğü belirten CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da Ankara’nın kendi bütçesinden Adana’ya yaptığı yatırım miktarının 429 milyon lira olduğunu aktardı. Öztrak, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar yönetimindeki Seyhan Belediyesinin tek başına yaptığı yatırımın ise 160 milyon lirayı geçtiğine dikkati çekip bu rakamın dönem sonuna dek 300 milyon liraya bulacağını söyledi.

“YERLİLİK, MİLLİLİK BU YATIRIMLARI YAPMAKTIR”

Öztrak, “Türkiye’de birileri her gün çıkıyor TV’lerde yerlilikten, millilikten söz ediyor. Yerlilik millilik işte bu yatırımları yapmaktır. Zeydan başkanıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Zeydan başkanım Seyhan’da aynı zamanda çok ciddi bir sosyal belediyecilik anlayışı da ortaya koyuyor. İhtiyaç sahiplerine bebek paketinden, gıda paketine hasta yatağından protez ele kadar yardım uzatan bir belediyemiz var. Seyhan’da ve diğer belediyelerimizde yaptığımız bu yatırımları tüm Türkiye’ye yayma zamanı geldi. 2019’da CHP’nin iktidarında bir ülke nasıl yönetilirmiş, ekonomi nasıl yönetilirmiş, sosyal hizmet nasıl yapılırmış bunların hepsini göstermeye kararlıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Faik Öztrak, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, tesisin temelini birlikte attılar.