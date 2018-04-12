Vefa Salman'dan Kandil mesajı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Miraç Kandili nedeniyle yayınladığı mesajda bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak şunları söyledi;



“İnsanlık alemi için rahmet ve merhamet kapılarının açıldığı, manevi duyguların en üst seviyede yaşandığı, birçok mesaj ve mucizeyle dolu özel bir güne ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin, Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutladığımız bu mübarek gecenin özünde; her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, fedakarlık, paylaşım, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Avuçlarımızın açılacağı, kalplerimizin huzurla dolacağı bu mübarek gecede, yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, kardeşlik ve huzuruna, sağlık ve bereketine vesile olmasını temenni ediyorum.

Tüm hemşerilerimin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandili’ni kutluyor, milletimizin birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, sağlıklı, mutlu, huzur ve barış dolu günler geçirmesini diliyorum.”