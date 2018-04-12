Soner Çetin: Ağaç yaşken eğilir

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, kumbaralarında biriktirdiği bozuk paralarla hayatlarında ilk defa kitap satın alan çocuklarla birlikte mini kitap fuarını gezerek çocuklara kitaplarını verdi.

Keyifli anların yaşandığı ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenen Çetin, “Ağaç yaşken eğilir. Atatürkçü, cumhuriyetçi ve çağdaş bir eğitim verdiğimiz çocuklarımıza okuma ve kitap satın alma alışkanlığı kazandırıyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR BAŞKAN AMCALARIYLA BULUŞTU

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediyesi Gülen Yüzler Semt Kreşlerinin düzenlediği ‘Benim kumbaram, benim kitabım’ etkinliğine katıldı. Toros Gülen Yüzler Semt Kreşi’nde düzenlenen etkinliğe gelen Başkan Soner Çetin, kumbaralarında biriktirdiği bozuk paralarla hayatlarında ilk defa kitap satın alan çocuklarla birlikte mini kitap fuarını gezerek çocuklara kitaplarını verdi. Etkinliğe katılan velilerle sohbet eden ve görüş alışverişinde bulunan Çetin, velilere semt kreşleriyle ilgili bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Çocukların yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşıladığı Çetin, çocukların hazırladığı minik zumba gösterisini keyifle izledi.

“AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR”

‘Her Semte Bir Kreş’ sözünü yerine getirmekten ve Çukurova’yı semt kreşleriyle donatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Bir belediye başkanı için en güzel şey, ‘Söz verdiğimiz gibi’ diyerek cümle kurabilmesidir. Seçimden önce ne vaat ettiysek onu yapıyoruz. Her semte bir kreş yapacağımıza dair halkımıza söz vermiştik. "Gelecek nesiller güçlü eğitimler" sloganıyla her semte bir kreş yapıyor, geleceğe pırıl pırıl yeni nesiller hazırlıyoruz’’dedi. Kreşlerde çocuklara verilen eğitimin önemini vurgulayan Çetin, “Çocuklarımıza Atatürkçü, cumhuriyetçi ve çağdaş bir eğitim veriyoruz. Atalarımızın dediği gibi ‘Ağaç yaşken eğilir’. Biz de çocuklarımıza bu çatı altında okuma ve kitap satın alma alışkanlığı kazandırıyoruz. Bu güzel etkinliği organize eden tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Etkinliğe katılım için Başkan Çetin’e teşekkür eden veliler ve çocuklar Çetin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.