Konak gücüne güç katıyor

Konak Belediyesi’nin Gültepe Spor Tesisi’nin ardından 2018 yatırımları arasında yer alan Toros Pazaryeri’nin temeli 12 Nisan Perşembe günü düzenlenecek törenle atılacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın hizmet döneminde büyük emek vererek hayata geçirilen projeler arasında yer alan tesis bölgeye değer katacak.



TEMELİ 12 NİSAN’DA ATILIYOR



11 bin 500 metrekare alana kurulacak tesis Gültepe ve çevre semtlerde yaşayan vatandaşların daha rahat ve temiz olanaklar içinde pazar alışverişini yapmasını sağlayacağı gibi meslek, hobi ve spor kurslarının da verileceği merkezler bulunacak. Ayrıca düğün ve nişan organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 12 Nisan Perşembe (yarın) yapılacak temel atma törenine tüm Konaklıları davet etti.

İnşa edilecek tesisin sadece pazaryeri olarak planlanmadığına dikkat çeken Pekdaş, “Çok kapsamlı bir tesis inşa ediyoruz. Pazaryerinin yanı sıra hemşehrilerimize yönelik meslek, hobi ve spor kurslarının verileceği bir semt merkezi de açıyoruz.

Tesiste aynı zamanda düğün ve nikahların da yapılacağı bir salon yer alacak. Hemşehrilerimize kaliteli bir hizmet vermek için100 araçlık bir otopark da yapıyoruz” diye konuştu. Temel atma töreni için gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Pekdaş, İzmirlileri 12 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de düzenlenecek olan temel atma törenine davet etti.