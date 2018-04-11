'Kulaktan kulağa' güldürürken düşündürdü

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, gösteriyi Kampüs Müdürü Seda Çakar ile birlikte izledi.



Isabella Augusta Gregory tarafından yazılan, tamamı dernek üyelerinden oluşan bir ekiple sahnelenen tiyatro gösterisi, Melike Diribaş tarafından uyarlandı ve yönetildi. Bir köy yerinde geçen oyun, tamamen yanlış anlamalar üzerine kurulu.

Sakin ve kendi halindeki köyde büyük bir dedikoduya dönüşen ve kulaktan kulağa yayılan küçük bir yanlış anlama, olayları kartopu gibi büyütür. İletişimsizlik, bilgiyi sorgulamamak, duyulanı öylece kabul etmek, doğrunun değil kalabalığın içinde konumlanma güdüsü; oyun karakterlerini bir çıkmaza sokar. Karakterler kendi uydurdukları hikayenin gerçekliğine o kadar inanırlar ki, asıl gerçeği göremezler. İzleyici ise gerçeği bilir ama seyretmekten başka yolu yoktur.



İşte bu trajikomik hikaye ve karakterlerle sahneye çıkan Yalova Soroptimist Kulübü Tiyatro Topluluğu, izleyicileri güldürürken düşündürmeyi başardı. Yalova Mektebim Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen tiyatro gösterisinin sonunda Başkan Yardımcısı Güner, sahneye çıkarak oyuncuları başarılı performansları sebebiyle tek tek tebrik etti.