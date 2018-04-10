Minik kramponların turnuva heyecanı

Büyük heyecana sahne olan turnuvanın eleme maçlarında kız ve erkek futbol takımları finale kalmak için büyük mücadele veriyor. 35 erkek, 21 kız futbol takımının final maçları ve kupa töreni 20 Nisan Cuma günü Konak Belediyesi’nin Halkapınar’da yapımını tamamladığı spor sahasında yapılacak.

Açtığı spor okullarıyla binlerce çocuğa spor yapma imkanı sunan Konak Belediyesi, düzenlediği organizasyonlarla da çocuklar arasındaki centilmenliği, dostluğu ve rekabeti artırıyor. Spor İşleri Müdürlüğü’nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında üç yıldır düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen İlkokullararası Futbol Turnuvası bu yıl da minik kramponların katılımıyla başladı. Konak sınırları içinde eğitim veren ilkokullardan 35 erkek ve 21 kız takımının katıldığı turnuvada toplam 784 minik futbolcu yeşil sahada ter döküyor. Minik kramponlar grup maçlarından başarıyla çıkmak için mücadele veriyor.

FİNALE GERİ SAYIM BAŞLADI

Güneşli Mahallesi Spor Tesisleri’nde ve Halkapınar’da yapımı tamamlanan halı sahada yapılan grup maçları sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran 16 takım arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. 16-17 Nisan tarihlerinde ise yarı final heyecanı yaşanacak ve finale kalan takımlar belli olacak. 20 Nisan tarihinde ise finale adını yazdıran takımlar turnuvada birincilik kupasını okullarına götürmek için sahaya çıkacak. Maçların ardından 20 Nisan Cuma günü kupalar törenle sahiplerini bulacak. Tüm katılımcılara ve kazanan takıma şampiyonluk kupasının yanı sıra madalya verilecek.

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23 Nisan Futbol Turnuvası’nda heyecan dorukta

Konak Belediyesi Spor Müdürlüğü’nce düzenlenen ilkokullararası ‘23 Nisan Futbol Turnuvası elemelerinde kız ve erkek takımları finale kalmak için minik büyük mücadele ediyor. 35 erkek, 21 kız futbol takımının final maçları ve kupa töreni 20 Nisan tarihinde Halkapınar’da yapımı tamamlanan halı saha tesisinde yapılacak.

Açtığı spor okullarıyla binlerce çocuğa spor yapma imkanı sunan Konak Belediyesi, düzenlediği organizasyonlarla da çocuklar arasındaki centilmenliği, dostluğu ve rekabeti artırıyor. Spor İşleri Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği ve geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl da İlkokullararası Futbol Turnuvası düzenledi. Konak sınırları içinde eğitim veren 35 erkek ve 21 kız takımının katıldığı turnuvada toplam 784 minik futbolcu grup maçlarından başarıyla çıkmak için ter döküyor.

FİNALE GERİ SAYIM BAŞLADI

Güneşli Mahallesi Spor Tesisleri’nde ve Halkapınar’da yapımı tamamlanan halı sahada yapılan grup maçları sona erdi. Çeyrek finale adını yazdıran 16 takım arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. 16-17 Nisan tarihlerinde ise yarı final heyecanı yaşanacak ve finale kalan takımlar belli olacak. 20 Nisan tarihinde ise finale adını yazdıran takımlar turnuvada birincilik kupasını okullarına götürmek için sahaya çıkacak. Maçların ardından kupalar törenle sahiplerini bulacak. Kazanan takıma şampiyonluk kupasının yanı sıra tüm katılımcılara madalya da verilecek.