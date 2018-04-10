Yalova'da 2. kapalı pazaryeri açılışa hazırlanıyor

Adnan Menderes Mahallesi’nde 5000 metrekare alana yapılan Yalova'nın ikinci kapalı pazaryeri yapılan son çalışmalarla açılış için hazırlanıyor.

Önümüzde ki günlerde açılması planlanan ikinci kapalı pazaryerinde son rötuşlar yapılarak son noktaya gelinirken, temizlik çalışmalarına da hız verildi. Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda kapalı pazaryeri, basınçlı sularla kapsamlı şekilde temizlendi.



Yalova’da ki 4 mahalleye hizmet verecek ve yaklaşık 2,5 milyon (Trilyon)’a mal olan ikinci kapalı pazaryeri üç mahallenin ortak noktası olacak.

Adnan Menderes Mahallesinde yapımı devam eden pazaryeri aynı zamanda Kazımkarabekir, Dere ve Bahçelievler Mahallelerine de hizmet verecek. Pazar alanının yanı sıra ikinci kapalı pazaryeri içerisinde idari hizmet binası, mescit, kafeterya, emzirme odası ve tuvaletler yer alacak.