Adana Çukurova Belediyesi'nin karnavalı ile coştu

Adanalılar ve şehir dışından Adana’ya akın eden misafir vatandaşlar Çukurova Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliklerle keyifli anlar yaşadılar. Kentin muhtelif yerlerindeki karnaval etkinlik alanlarında sabahın erken saatlerinden itibaren açılan stantlardan portakal çiçeğinin kokusu yükselirken, gün içerisinde düzenlenen gösteriler, animasyonlar ve gençlerin sokak konserlerini binlerce insan izledi.

STANDLARDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMSÜZ ESERİ NUTUK DAĞITILDI

Adana'da, bu yıl 6. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı renkli anlara sahne oldu. Çukurova Belediyesi’nin de destek verdiği karnavalda belediyenin düzenlemiş olduğu etkinlikler karnavala renk kattı. Çukurova Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarında kurduğu karnaval stantları akın akın gelen vatandaşları misafir etti. Karnaval temalı takı, toka, hediyelik eşyalar, paketlenmiş sunuma hazır ürünler karnaval boyunca halkın beğenisine sunuldu. Çukurova Belediyesi muhtelif yerlerde kurulan stantlara gelen vatandaşlara Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’u hediye etti. Yaklaşık 30 bin kişiye karnaval boyunca Atatürk’ün büyük eseri Nutuk’un armağan edilmesi vatandaşlardan takdir gördü.

HEYECAN DOLU GEÇEN SATRANÇ TURNUVASI

Çukurova Belediyesi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvasına da ev sahipliği yaptı. Organizasyon komitesi tarağından 4000 TL ödülün belirlendiği Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası 2 gün boyunca Çukurova Belediyesi fuaye alanında gerçekleşti. Heyecanlı bir yarışa sahne olan turnuvaya 3 kategoride 650 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye girenlere hediye çekleri verilirken tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi.

“AİLECEK KOŞTULAR”

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” etkinlikleri kapsamında heyecan dolu geçen bir diğer etkinlik de Anne-Baba-Çocuk Kostümlü Koşusu oldu. Renkli ve keyifli anlara sahne olan yarışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babaları ile yarışmaya katılan çocukların heyecanları görülmeye değerdi. Birbirinden ilginç kostümlerle yarışan anne-baba ve çocuklar yarışmanın start tabancasının ateşlenmesi ile Uğur Mumcu Bulvarı’nda yarışa başladılar. Kıyasıya geçen coşkulunu sürprizlerle dolu yarışmada dereye girenlere ödülleri, madalyaları ve sertifikaları verildi.

“ADANALILARA MUHTEŞEM VE COŞKU DOLU BİR KARNAVAL YAŞATTIK”

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 6’ıncı Uluslar arası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Adanalılara muhteşem ve coşku dolu bir karnaval yaşattıklarını belirterek; “Muhakkak ki her şehrin ayrı bir güzelliği var ama şunu kabul etmek gerekir ki Nisan ayında en güzel şehir bizim şehrimiz, Adana’mız. Adana, tüm mevsimleri kucaklayan güzel ve eşsiz bir şehir. Adana iklimiyle, coğrafyasıyla ve en önemlisi insanıyla beraber yaşanacak bir şehir. İşte bu gerçekleri Tüm Türkiye’ye duyurmak için Portakal Çiçeği Karnavalı çok önemli. Adana’yı en güzel şekilde tanıtma yolunda elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bu sene yine etkinliklerimizle çok güzel bir karnaval yaşadık. İnanıyorum ki karnaval her yıl daha da büyüyerek devam edecek. Biz de Adana’nın tanıtımına yaptığımız katkıyı artarak sürdüreceğiz” dedi.