Yalova Karadenizliler Derneği'nden Salman'a ziyaret

Yapılan kongrede 4.kez başkanlığa seçilen Metin Bahadır ve yönetim kurulu üyeleri önümüzde ki günlerde yapmayı planladıkları etkinlikler hakkında Başkan Salman’la karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.



Yalova’da hatırı sayılır bir şekilde Karadenizli kökenli vatandaşın olduğunu belirten Başkan Salman; “Öncelikle bu görevi layığıyla 3 dönem yapan 4. sefer seçilen Metin Bahadır’ı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etmek istiyorum. İlimizde bulunan dernekler arasında en aktif ve hatırı sayılır üyesi olan bir derneksiniz. Zaten bunu yapmış olduğunuz etkinlikler, festivaller ve çalışmalarınızla da kültürünüzü ilimizde çok başarılı bir şekilde yaşatıyorsunuz. Yapmayı planladığınız etkinliklere ise Yalova Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar katkıda bulunucağız ” dedi.