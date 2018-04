Çetin: Can dostlarımız için el ele verelim

Sahipsiz hayvanları koruma konusunda gösterdiği hassasiyet ve hayata geçirdiği projeler ile vatandaşların takdirini toplayan Çukurova Belediyesi, gelenekselleşen her ay kedilere mama yardımını bugün gerçekleştirdi.

Çukurova Belediyesi hizmet binası önünde mama dağıtım törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e hayvansever vatandaşlar yoğun ilgi göstererek yapılan yardım ve destekler için teşekkür etti.

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN ÇETİN’E TEŞEKKÜR YAĞMURU

Sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleyen Çukurova Belediyesi, gelenekselleşen her ay kedilere mama yardımını aralıksız sürdürüyor. Hayvanseverlerden gelen talepler doğrultusunda sokakta besleme yapan gönüllü hayvanseverlere her ay düzenli kuru mama desteği yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Belediye binasında düzenlenen mama dağıtım törenine katıldı. Mama dağıtım organizasyonunda, gönüllü hayvanseverlere 150 torba kedi maması dağıtımı yapıldı.Hayvanseverlerin alkışlarıyla karşılanan Başkan Çetin’e hayvanseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Nesrin Çıtırık ve Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldırım’ın da katıldığı mama yardımı töreninde hayvanseverler, “Çukurova Belediye Başkanımız Soner Çetin, hayvan haklarını koruma konusunda süper çalışıyor. Soner Başkan geldiğinden beri bu şehirde çok şey değişti. Hayvan haklarını koruma konusunda muhteşem işler yaptılar. Kedi ve köpek evleri yaptılar, sokak sokak mama dağıtıyorlar. Çukurova’nın her tarafında kurdukları kedi evleri için de çok teşekkür ediyoruz” diyerek hayvanlarla ilgili hassasiyetinden ötürü Başkan Çetin’e teşekkür ettiler.

“CAN DOSTLARIMIZ İÇİN EL ELE”

Barınma Merkezi ve Kedi Evi ile sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kucak açan, parklara otomatik suluklar yerleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, barınakta ve sokaklarda yaşayan hayvanların refahı ve huzuru için yaptıkları çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade ederek, “Can dostlarımızın bizlere hiçbir zararı yok. Biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çukurova Barınağında ciddi yenilikler yaptık. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleri her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek uygun yerlere yiyecek ve su bırakıyor. Ekiplerimiz ayrıca kedi ve köpek besleyen vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, vatandaşların adreslerine kadar ulaşarak hayvanlar için mama dağıtıyor. Mama dağıtımının yanı sıra Çukurova Belediyesi Veteriner Hekimleri tarafından yaralı sokak hayvanlarına da gerekli tedaviler yapılıyor. Çukurova’da hayvanlar konusunda birçok projeye imza attık ama bunlar yetmez. Hayvanlarımızı ve hayvan haklarını korumak için tüm vatandaşlarımızı el ele birlik olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız da sokak hayvanları ve kuşlar için; mahallelerde, sokaklarda veya sitelerde uygun alanlara koyabilecekleri bir kap su ve yiyecekler ile yardım edebilirler. Herkes bu konuda hassasiyet gösterse hiçbir problem kalmayacaktır. Can dostlarımız için el ele verelim” şeklinde konuştu.