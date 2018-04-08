Zeydan Karalar'dan konuklara kebap

Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Seyhan Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar, konuklarına kendi elleriyle şişleyip pişirdiği kebapları ikram etti.

KARNAVALA DAMGA VURAN PARTİ

Portakal Çiçeği Karnavalı’nın son gününe Seyhan Belediyesi’nin “Adana’ya gel ciğerimi ye” sloganıyla düzenlediği ciğer kebap partisi damga vurdu. Halkçı Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt ve yurttaşları Mıdık Mahallesi muhtarlığı önünde karşıladı. Oluşturulan kortej buradan davullar eşliğinde coşku içinde portakal bahçelerinin arasından etkinlik alanına dek yürüdü. Vali Demirtaş ve Başkan Karalar yürüyüş güzergahı üzerinde ikamet eden yurttaşları selamlarken, mahalle sakinleri korteje zılgıtlarla ve alkışlarla karşılık verdi.

“BİNLERCE YIL SÜRECEK BİR GELENEĞİN BAŞLANGICI”

Etkinlik alanında ilk sözü alan Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir babası Ali Haydar Bozkurt, karnavalın altı yıl önce bir hayalden yola çıkarak başladığını söyledi. Bozkurt, bugün karnavalda ulaşılan coşkuya geliş sürecinin ise kitaplara sığmayacak kadar uzun bir öykü olduğunu vurguladı.

Bozkurt, “Adana halkının yüreğinin sıcaklığı, misafirperverliği, hoşgörüsü, portakal çiçeğinin o büyülü kokusuyla birleşince dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağımız kadar güzel bir karışıma dönüşüyor. Bu halk karnavalı kuşaktan kuşağı kutlamaya devam edecek. Sizler de bugün binlerce yıl sürecek bir geleneğin başlangıcına şahitlik ediyorsunuz” dedi.

KARALAR’A ANLAMLI TEŞEKKÜR

Zeydan Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanı seçilir seçilmez karnavala sahip çıktığını aktaran Bozkurt, “Belediye Başkanımız daha seçildikten üç gün sonra ayağının tozuyla bu karnavala sahip çıkıp bugüne gelene kadar, gerçekten de çok mütevazı bir şekilde ama çok büyük yardımlarda bu karnavalı bugüne taşımamıza ciddi destek oldu. Adana halkı adına sayın belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum” diye konuştu.

“ADANA’YI TANITMA MECBURİYETİMİZ VAR”

Karnavalda farkındalık yaratan etkinliklere imza atan, ciğer kebap partisinin de ev sahibi olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın çok özel bir kent, Adanalıların ise çok özel insanlar olduğunu yineledi. Adana’nın tanıtılması gereken çok fazla güzelliğinin olduğuna işaret eden Başkan Karalar, “Dünya ve Türkiye, Adana’nın tarihini, kültürünü, sanatını, dünyanın en güzel lezzetini, dünyanın en güzel insanlarını tanısa, en çok Adana’ya gelir ama bunu Adanalı bilmez, bunu Türkiye bilmez, bunu dünya hiç bilmez. Hepimizin Adana’yı dünyaya tanıtma mecburiyetimiz var” şeklinde konuştu.

“VALİ DEMİRTAŞ ADANA’NIN TANITIMI İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Adana’nın tanıtımı konusunda Vali Mahmut Demirtaş’ın büyük bir şans olduğunun altını çizen Başkan Karalar, Vali Demirtaş’ın bu konudaki festivallere öncülük yaptığına dikkati çekti.

“ADANA VE ADANALI BİR BAŞKA”

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de düzenlenen Adana tanıtım günlerinde İzmirlilere yaptığı konuşmayı da aktaran Karalar, “İzmir’de ‘Güneyiyle, kuzeyiyle, doğusuyla, batısıyla, İç Anadolu’suyla bizim ülkemiz bir inci. Bütün insanlarımız çok güzel. Her memleketimiz, her şeyimiz çok güzel. İzmir Türkiye’nin aydınlık yüzü. Hatta milli mücadelede önemli bir kent. Kurtuluş mücadelesinde ilk kurşunu Hasan Tahsin sıktı İzmir’de ama Adana başka’ dedim. ‘Adana başka. Adana da Mustafa Kemal’e milli mücadele hissini veren kenttir. Adana başkadır’, Adanalı başka’ dedim” ifadelerini kullandı.

“ADANA SANAT VE KÜLTÜR ŞEHRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Portakal bahçeleri arasından portakal çiçeği kokusunu teneffüs ederek yürümenin güzelliğine işaret eden Vali Mahmut Demirtaş ise bu kokuya kebap ve ciğer kokusunun karışmasının da ayrı bir güzellik olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Hem karnavalımızda hem de festivallerimizde Adana’yı en güzel şekilde tanıtmamız lazım. Her şey var. Yani yağ var, un var, şeker var. Tek yapmamız gereken bu helvayı iyi bir şekilde yapıp vatandaşlara ve kamuoyuna sunmak. Adana hızlı bir şekilde bir sanat şehri, bir kültür şehri olmaya devam ediyor. İnşallah önce başkanlarımızın ve arkadaşlarımızın sayesinde özellikle de Adana halkı sayesinde Adana’yı en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız. Seyhan Belediye Başkanına, Ali Haydar beye, sizlere ve muhtarlarıma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KARALAR KONUKLARINA KENDİ ELLERİYLE ŞİŞLEYİP PİŞİRDİĞİ KEBAPLARI İKRAM ETTİ

Konuşmaların ardından ev sahibi Halkçı Başkan Zeydan Karalar, konukları için kendi elleriyle şişleyip pişirdiği kebapları ikram etti. Konuklar portakal ağaçlarının altında hem portakal çiçeği kokusunu soluyarak hem de Adana’nın lezzetlerini tadarak karnaval coşkusunu sürdürdü.