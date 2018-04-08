Serginin geliri Karşıyaka’nın Filizleri’ne

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan ve Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında gösterilen “Karşıyaka’nın Filizleri”ne bir destek de eski basketbolcu ve su altı fotoğrafçısı Mustafa Canaydın’dan geldi.

Canaydın, büyük ilgi gören fotoğraf sergisinden elde edilen gelirle 7 üniversite öğrencisine burs verecek.



SU ALTI RENKLERİ



Karşıyaka’nın eski basketbolcularından, su altı fotoğrafçısı ve Galatasaray’ın eski başkanı merhum Özhan Canaydın’ın kardeşi Mustafa Canaydın, Karşıyaka’nın Filizleri Projesi yararına “Su Altı Renkleri” başlıklı bir sergi açtı. 1881 Derneği’nin katkılarıyla Karşıyaka Belediye Binası Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, Canaydın tarafından Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen onlarca su altı fotoğrafı yer aldı.



7 ÖĞRENCİYE BURS



Dünyada en fazla ahtapot fotoğrafı çeken su altı fotoğrafçısı olan Mustafa Canaydın’ın sergisi, bir hafta boyunca yüzlerce ziyaretçi ağırladı. Su altı dünyasının zenginliğini yansıtan eserler büyük beğeni kazanırken, elde edilen gelir de Karşıyaka’nın Filizleri’ne can suyu oldu. 7 üniversite öğrencisine burs desteği sağlayan Canaydın’a, sergi sonunda teşekkür plaketi takdim edildi.

“ÖRNEK OLMALI”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Açtığı sergiyle hem su altının renklerini Karşıyakamıza taşıyan hem de ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs desteği sağlayan Mustafa Canaydın’a çok teşekkür ediyor, örnek olmasını diliyorum. Karşıyaka’nın Filizleri Projesi kapsamında bugüne kadar 650 civarında öğrencimize burs verdik. Daha fazla gence ulaşabilmek için herkesi bu projeye bir tuğla koymaya davet ediyoruz” dedi.