Halk Günleri'nin konuğu bu hafta işçiler oldu

Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin’in mazbatayı aldığı günden bu yana tam 4 yıldır aralıksız sürdürdüğü Halk Günü her cuma halkın yoğun katılımıyla devam ediyor. Sorunların giderek azaldığı Çukurova’da vatandaşların artık daha çok teşekkür etmek için geldiği Halk Günü’nde bu hafta Çukurova Belediyesi işçileri teşekküre geldi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçiler, işçilerin sendikalaşması yolunda yürüttüğü çalışmalar için Başkan Soner Çetin’e teşekkür etti. İşçilerin övgüler yağdırdığı ve alkış tufanına tuttuğu Başka Çetin, işçileri bir müjde vererek uğurladı. Çetin, “Bugün başarılıysak, güzel işlere imza atıyorsak burada siz emekçi kardeşlerimin katkısı çok büyük. Sizlerin hakkı ödenmez. Sahada çalışan işçilerimize ikinci bir iyileştirme yapacağız” dedi.

HALK GÜNLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, 4 yıldır her cuma saat 14.00’te Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlediği Halk Günleri ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile her hafta halkın karşısına çıkarak hesap veren ve haftalık faaliyet raporunu aktaran Başkan Soner Çetin, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri dinliyor, iletilen şikayetler not alınıyor ve bir sonraki haftaya sorunlar çözülmüş oluyor. Çukurova’da yaşanan sorunların giderek çözülmesi nedeniyle vatandaşların daha çok teşekkür etmeye ve Başkan Çetin’i görmeye gelmesi dikkat çekiyor.

“ÇUKUROVA’NIN GÜLEN YÜZÜ İŞÇİLERİ DE GÜLDÜRÜYOR”

Soner Çetin’in bu hafta gerçekleştirdiği Halk Günü’nde teşekküre gelenler arasında belediye çalışanları da vardı. Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan işçiler, işçilerin sendikalaşmaları yolunda önlerini açan, daha mutlu, güvenli bir çalışma ortamına zemin hazırlayan Başkan Çetin’e teşekkür etmeye geldi.

İşçilerin, “Çukurova’nın Gülen Yüzü işçilerin de yüzünü güldürdü” diyerek övgüler yağdırdığı Başkan Çetin, “Çukurova Belediyemizde çalışan memurlarımızın maaşlarına Türkiye’ye örnek olacak %52 oranında bir zam yaptık. Kadrolu işçilerimizle DİSK ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde %37.5 artışla benzeri görülmemiş bir sözleşme imzaladık. Taşeron işçilerimiz kadroya geçti. Ben istiyorum ki taşerondan kadroya geçen emekçi kardeşlerimizle de toplu iş sözleşmesi yapalım. Sahada çalışan temizlik personeline %15 park bahçeler personeline %10 iyileştirme yapmıştık. Ama sizler hakettiğinizden azını alıyorsunuz. Bugün başarılıysak, güzel işlere imza atıyorsak burada siz emekçi kardeşlerimin katkısı çok büyük. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizlerin hakkı ödenmez. Sizlere yani sahada çalışan işçilerimize normal artışın dışında 2’inci bir iyileştirme daha yapacağız” dedi. Başkan Çetin’in konuşmasını alkışlarla karşılayan işçiler, “İşçi Başkan el ele Büyükşehir’e” tezahüratında bulundular.

“ADANA’YI EN İYİ ŞEKİLDE TANITIYORUZ”

Halk Günü’ne gelen vatandaşlara faaliyet raporunu sunan ve hizmetler hakkında bilgi veren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın tanıtımına önemli katkı sunduklarını ifade etti. Çetin şu bilgileri verdi: Geçtiğimiz hafta İzmir’de yapılan Adana Tanıtım Günleri’nde Adana’mızın ve Çukurova Belediyemizin hizmetlerinin ve projelerinin en iyi şekilde tanıtımı yapıldı.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalına Çukurova Belediyesi olarak üzerimize düşen katkıyı yaptık. Adana’nın sadece adli vakalarla anılan bir şehir olmadığını göstermek zorundayız. Son zamanlarda hem Lezzet Festivali hem de Portakal Çiçeği Karnavalıyla şehrimizin gündeme gelmesi sevindirici. Bu nedenle karnavala sonuna kadar sahip çıkacağız ve desteğimizi sürdüreceğiz. Zaten biz bu yola ‘Adana’yı kültür sanat ve festivaller kenti yapacağız’ diyerek çıktık. Ve dediğimiz gibi de oldu. Uluslararası Karikatür Festivali, Orhan Kemal Edebiyat Festivali ile Türkiye’de konuşulan festivallere imza attık. Adana’yı en iyi şekilde tanıtıyoruz. Bu yolda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.