Kocaoğlu'ndan 'havuçlu' gönderme

EGE MEDYA - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Foça’da toplam 8 milyon liralık iki önemli yatırımı hizmete girdi. Ülke turizminin tanınmış merkezlerinden biri olan Foça'da ulaşımın önemli bir ihtiyacı olarak öne çıkan ilçe terminali ile Gerenköy mahallesinin dokusuna uygun şekilde inşa edilen çok amaçlı salon, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Açılışta konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, seçim süreciyle birlikte yıpratma ve kaos yaratma politikalarının devreye alındığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar metro hattı ile “İstemezseniz yapmayız” denilen Körfez Geçişi projelerini “İzmirlilere uzatılan iki havuç” ola rak nitelendirdi.

İzmirliler olarak havucu bir türlü yakalayamadık

14 senede 11 km. olan raylı sistem hattını 179 km.ye çıkardıklarını ve bu sistemle günde 700-800 bin kişi taşıdıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Bu yatırımı yapmasaydık, bugün vatandaşımızı taşıyabilmek için 1200 -1300 belediye otobüsünü daha şehre sokmak zorunda kalacaktık ki, o zaman trafiği düşünün. İyiyi, doğruyu, güzeli göstere göstere, alışkanlıklarımızı iyiye doğruya yönlendirerek, merkezde araç kullanımı yerine toplu ulaşımı cazip hale getirerek kentimizin yaşam kalitesini artırmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tek başına verdiği mücadeleyi bir kenara koyamazsınız” dedi.

Yıllardır bekletilen Halkapınar-Otogar Metro hattının seçim öncesinde bir kez daha gündeme getirildiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “İstanbul’da ve Ankara’da metroya 5’er milyardan fazla yatırım yaptılar. İzmir’e ise 1 liralık yatırım bile yapmadılar. Yıllardır ‘Halkapınar-Otogar’ı yapacağız’ diyorlar, hala ses yok. Biz Buca’yı, Narlıdere’yi önermiştik, onlardan da ses yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dava açan Devlet Demir Yolları’na Kamil Tunca Bulvarı için 22 milyon lira para verdik. Şimdi hızlı tren oradan geçeceği için, oradaki metro hattını da havuç olarak gösteriyorlar ama İzmir olarak biz bu havucu bir türlü yakalayamadık” şeklinde konuştu.

Körfez geçişi projesini desteklediğini bir kez daha tekrarlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başbakan her İzmir’e gelişinde ‘İzmir isterse yaparız’ diyor. Ben de her defasında ‘istiyoruz’ diyorum; buyurun yapın artık, buyurun başlayın! Proje hazır, müteahhit hazır; ihaleye çıkılacak işin müteahhiti nasıl hazır oluyorsa, o da ayrı konu. Şimdi seçim arefesinde uzatılan havuçlardan biri de bu. Biz daha İzmirliler olarak bu havuçları yakalayamadık.”

Nerede bu AKP belediyeciliği?

AKP İl Başkanı Aydın Şengül’ün “Büyükşehir Belediyesi odalarla müşterek hareket ediyor” eleştirisine de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “Ben bugüne kadar kimseyle anlaşmalı iş yapmadım, şaibeli hiçbir işe kalkışmadım. Bir de ‘yeter artık CHP belediyeciliği’ diyorlar. Ben AKP belediyeciliğini göremiyorum ki! 15 senelik Kadir Bey gitti, 25 senelik Melih Bey gitti, Bursa’da Sayın Altepe gitti, Balıkesir, Niğde, Düzce gitti. AKP belediyeciliği diye bir şey varsa ve iyiyse, bu adamlar niye gitti? Belediyecilik insanı sevmekle başlar. Kenti, doğayı sevmekle başlar. Belediye Başkanı yaşam kalitesini arttırmak yerine ‘hangi arsadan kaç para rant sağlarım’ diye bakmaz. Burada her türlü baskıya, engellemelere rağmen, CHP belediyeleri İzmir’de destan yazıyor. Türkiye’ye hatta dünyaya belediyeciliğin bu koşullarda nasıl yapıldığını gösteriyor” dedi.

Evcilik oynama!

ÇED’i alındığı halde körfezde çalışmaların başlamadığına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “Bilmemekten değil, mevzu bulamamaktan dolayı boş atıp ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu. ÇED raporunun Devlet Demir Yolları’na “Sen bu iş yapabilirsin ey kurum, limanını büyütebilirsin” dediğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bana da diyor ki, sirkülasyon kanalını yaparsan, körfez daha temizlenir, oksijen artar, canlı artar; yüzülebilir körfez hedefine ulaşır ve körfezin ömrünü uzatırsın. Dünyanın en büyük geri dönüşüm projelerinden biri bu.. Projesi yapılacak; tekniği, teknolojisi, nasıl yapılacağı belirlenecek, sonra yola devam edilecek. Biz ihaleye çıkıyoruz işte. Siz de ‘hani yapacaktı ’ deyip evcilik oynamayın. Katı Atık bertarafı için bulduğumuz kaç tane yeri engellediniz? Engellemeyin! İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp ayrıştırma tesisi yapacak bilgi birikimi de, parası da, itibarı da var” dedi.

Kredi notu cevabı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı yüksek kredi notlarının “parayla alındığı” eleştirilerine de değinen Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları denetleme yapıyor, karşılığında da ücret alıyor. Benden 10 lira alıyorsa, merkezi hükümetten 100 lira alıyor. Bu raporu hangi belediye istiyorsa onun için hazırlıyorlar. Aynı kuruluşlar merkezi hükümetin notunu düşürüyor, İzmir’inkini artırıyor ya da sabit tutuyor. Madem bu yüksek notlar parayla alınıyor, sen de para veriyorsun, sen de al! Benim kitabımda böyle şeyler yazmaz. Eğer o işler parayla oluyorsa, sen gayet rahat halledersin. 3A alıp bir de üstüne yıldız koyarsın.”

Senin yönettiğin İstanbul’dan geliyorlar İzmir’e..

İzmir’in son yıllarda son yıllarda özellikle beyaz yakalılar tarafından tercih edilmesinde yerel yönetimin önemli payı olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Bu işte Büyükşehir’in başarısının olmadığını söylüyorlar. Yatırım yapmadınız; İzmir’de kendi yağımızla kavrulduk. Buna rağmen merkezi hükümetten daha fazla yatırım yaptık. Çevreye, kültür sanata, ulaşıma önemli katkılar sağladık. Senin belediye başkanlığını yaptığın, yönettiğin Ankara’dan, İstanbul’dan beyaz yakalılar geldi İzmir’e... Bizim başarımızdan değilse bile, sizin başarısızlığından geliyorlar.. İnsanlar özgür olduğu için, yaşam biçimine karışılmadığı için, çoluğunu çocuğunu böyle bir ortamda okutmak için geliyor İzmir’e.. Bunu da sağlayan, İzmir B&u uml;yükşehir Belediyesi ve CHP’li ilçe belediyeleridir. CHP’nin yerelde insana, çocuğa, kadına, paraya, hayata bakışıdır” dedi.

Demirağ’dan teşekkür

Törende konuşan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise “Buradaki açılışlar, serüven diye düşünülebilir. Aziz Kocaoğlu, önemli projelerin başındaki ve yerelde kalkınmanın turizm ayağını koyan kişidir. Foça kazı çalışmalarını, yayalaştırmayı, içinde bulunduğumuz şehir trafiğinin azaltılmasını sağladı. Foçalı olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, birçok yere örnek olması nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hem estetik hem fonksiyonel

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gerenköy'de açılışını gerçekleştirdiği çok amaçlı salon, tarihi 1860’lara dayanan bu yerleşim merkezinin sosyal yaşamına ayrı bir renk katacak. Salon 1500 metrekarelik alanda kuruldu. Üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenen fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunuyor. Kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği bu yeni mekan, işlevselliğinin yanısıra estetik zenginliği ve özgün tasarımıyla da öne çıkan şık bir meydanla da tamamlandı.

Foça'ya yakışan terminal

Foça’nın İzmir yönünden girişinde bulunan tarihi yel değirmenlerinin hemen altında inşa edilen ilçe terminali, enfes deniz manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor. ESHOT otobüsleri ve özel minibüslerin daha geniş ve düzenli alanda yolcu indirip bindirilmesinin sağlayacak terminal, yolcuların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıp inşa edildi. 13 bin 500 metrekarelik alanda yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla hizmete hazır hale getirilen terminalde yer alan 40 adet işyeri, farklı sektörlerde hizmet vererek alana ayrı bir hareketlilik getirecek.