Çukur'un 'İdris Baba'sı Seyhan'da

Seyhan Belediyesi’nin Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza günü etkinliği için Adana’ya gelen Çukur dizisinin İdris Babası Ercan Kesal’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ADANA – Söyleşide, bataklık bir mahalle olan Çukur’u yaşanılır hale getirip, koruyan İdris Koçovalı karakteri ile daha yaşanabilir bir Seyhan ve Adana için çalışan Halkçı Başkan Zeydan Karalar özdeşleştirildi. Dizinin “Çukur evimiz İdris Babamız” sloganı uyarlanarak, Başkan Karalar “Seyhan evimiz, Zeydan babamız” sloganıyla alkışlar arasında sahneye davet edildi.

“ZAMANIN İZİNDE TÜRKİYE’DE EDEBİYAT, SANAT VE SİYASET”

Çukur dizisinin “İdris Baba”sı, hekim, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal Seyhan Belediyesi’nin davetlisi olarak Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Adanalılarla buluştu. Kesal’ın “Zamanın izinde Türkiye’de Edebiyat, Sanat ve Siyaset” konulu söyleşisine Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

“YILMAZ GÜNEY DE SİNEMAYA EDEBİYATLA GİRDİ”

Rolü ile bütünleşen ve izleyici ile arasında yakın bir bağ kuran Ercan Kesal, söyleşide edebiyatın sinemayla bağının önemini vurguladı. Dünyaca ünlü Adanalı sinema sanatçısı Yılmaz Güney’in çok sıkı bir edebiyatçı olduğunu dile getiren Kesal, “Ben bütün iyi yönetmenlerin ustalarının da iyi edebiyatçılar olduğunu bilirim, şahit olmuşumdur. Üstadımız Yılmaz Güney de sinemaya edebiyatla girmiştir. Yılmaz Güney öyküleriyle girmiştir sinemaya” diyerek okumadan yazılamayacağını söyledi.

“BELEDİYE BAŞKANLARI SEÇİLDİKLERİ YERİN BABASI”

Çukur Mahallesi’nin “İdris Baba”sı rolüyle gönüllerde taht kuran Ercan Kesal, belediye başkanlarının da seçildikleri ilçelerin babası olduğunu ifade etti.

“SEYHAN EVİMİZ, ZEYDAN BABAMIZ”

Söyleşi sonunda “Seyhan evimiz, Zeydan babamız” sloganıyla alkışlar arasında sahneye davet edilen Halkçı Başkan Zeydan Karalar, Kesal’a günün anısına plaket ve çiçek takdim etti.