İkizler'in hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Yıldızlar kategorisinde İzmir ve İstanbul'da çıktıkları maçları ilk raundta nakavt ile kazanan ve boks camiasında "İkizler" olarak tanınan Urlalı Ege ve Efe Konuk kardeşler, Avrupa Şampiyonluğu hedefine ulaşmak istiyor.

Yıldızlar kategorisinde İzmir ve İstanbul'da çıktıkları maçları ilk raundta nakavt ile kazanan ve boks camiasında "İkizler" olarak tanınan Urlalı Ege ve Efe Konuk kardeşler, önce Haziran ayında Türkiye Şampiyonası'nda başarı sağlayıp, ardından Eylül ayında

Urla'nın yetiştirdiği önemli boksörlerden ve 3. Kademe Dünya AIBA Yıldız Anterönü Lisansı sahibi Önder Yağcı'nın öğrencileri Ege ve Efe Konuk, Belediye Başkanı Sibel Uyar'ı ziyaret etti. Boks sporunda yakaladıkları büyük başarıyı, antrenörleri Önder Yağcı ile Başkan Uyar'a anlatan gençler, hedeflerini de sıraladı.

Antrenör Önder Yağcı, kişilikleri ile de sevilen ikiz kardeşler Efe ve Ege Konuk'un Avrupa Şampiyonluğu'na hazırlandığını belirtti. Konuk kardeşlere Nutuk kitabını armağan eden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, gençlere başarı diledi, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk (Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim) sözünü en iyi yansıtan Ege ve Efe'nin sadece boksta değil, kişilikleri ile de sevilen ve örnek olması bizleri daha da gururlandırıyor. Çocuklarımızın bu özellikleri ile başarılı yakalayacağına kuşkum yok" dedi.