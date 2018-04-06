'Çizgilerle Türkan Saylan' Konak'ta açıldı

Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada sağlık üzerine yaptığı çalışmaların yanı sıra kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile özellikle kız çocuklarının eğitim görmesinde büyük emek sarf eden Prof. Dr. Türkan Saylan’ın anısına düzenlenen ‘Çizgilerle Türkan Saylan’ adlı karikatür sergisi Konak Belediyesi’nin Alsancak’taki Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açıldı.

Sergide Melike Belkıs Aydın’ın yazdığı, çizim ve tasarımının ise İpek Okyar tarafından yapılan Türkan Saylan kitabından Aslı Solmaz’ın uyarladığı eserler yer aldı. Solmaz tarafından üç boyutlu olarak oluşturulan sergi 12 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık olacak.



ONURLU MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEĞİZ



Sergi açılışına Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kaya, üyeler ile Karşıyaka ve Foça ÇYDD Eğitim Evleri’nden çocuklar ve eğitmenler katıldı.

Sergiyi gezen Başkan Pekdaş, daha sonra miniklerle buluştu. Çocuklara Türkan Saylan’ın yaşam hikayesini anlatan Başkan Pekdaş, “Türkan Saylan iyi bir doktor olmasının yanı sıra kızlar okusun, evde oturmasın, iş sahibi olsunlar diye projeler gerçekleştiren bir kişiydi. Bu düşünceyle yola çıkıp Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu.

Bu dernekle de cumhuriyeti koruyan, geliştiren başka insanlara karşı sorumluluk duyan, bireylerin ve yurttaşların yetişmesi için mücadele ediyor. Biz de Türkan Saylan’ı çok seviyoruz. Onun bu mücadelesini sürdürmek için el ele kol kola dayanışma içinde çalışıyoruz” dedi.



12 MAYIS’A KADAR AÇIK



Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde 12 Mayıs’a kadar ziyaretçilere açık kalacak olan sergide çocuklara Türkan Saylan’ın çocukluğu, gençliği, cüzzamla olan mücadelesi, hastalığı ve uğradığı haksızlıklar da anlatıldı. Sergi boyunca çocuklara ücretsiz kitap dağıtımının yanı sıra Türkan Saylan’ın bir cumhuriyet kadını olarak kız çocuklarının okumasına yönelik verdiği mücadele ile ilgili drama çalışmaları da yapılacak.