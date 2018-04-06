Karşıyaka’nın 2017 faaliyetlerine onay

Karşıyaka Belediye Meclisi’nin, Nisan ayı ikinci oturumunda 2017 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Belediyenin bir yıl içinde yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeler, meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “İnsan odaklı, halka dokunan ve kentimizi geliştirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

FAALİYETLER ONAYLANDI

Karşıyaka Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı 2. Oturumu, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’ın katılımıyla gerçekleşti. Belediyenin 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nun oylandığı meclis toplantısında, Başkan Akpınar, yıl içerisinde yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

YATIRIMLARDA HEP ÖNCÜ OLDUK

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “4 yıldır, en yoğun çalışan ve en çok proje üreten belediye konumundayız. Örnek alınan projelerimiz ve halka dokunan yatırımlarımız ile hep öncü olduk. Karşıyaka’nın Filizleri buna en iyi örnektir. Evrensel Çocuk Müzesi, Engelli Dinlenme Merkezi, Karşıyaka’nın ilk kapalı yüzme havuzu, Atık Getirme Merkezi, Karşıyaka’nın Efsaneleri Spor Tesisi, spor salonları, kadrolu sanatçılardan oluşan Oda Orkestramız halka dokunan en iyi projelerimizden sadece birkaçı. Bu başarıyı hepimiz sahipleniyoruz ve daha iyilerini yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

“DOĞRUDAN SAPMAYACAĞIZ”

Başkan Akpınar “Belediye kaynaklarını en güzel şekilde kullanmaya ve halkın vergisini doğru harcamaya devam edeceğiz. Bunun için yerel yönetim kanunlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi önerimizi yineliyoruz. Doğrudan hiç sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Dedikodudan beslenen kişilerin gücü ise bizim enerjimizi düşürmeye yetmeyecektir” diye konuştu.