Vefa Salman'dan Yalova Barosu'na ziyaret

5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle Başkan Salman’ın Yalova Barosu ziyaretine Yalova Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Gülden Atik’te eşlik etti. Başkan Salman, yaptığı ziyarette Baro Başkanı Av. Hakan Gergeroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı.



Yalova Barosu Başkanı Hakan Gergeroğlu nezdinde ilimizde görev yapan avukatların gününü kutlayan Başkan Salman; “Avukatlar, hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi, savunma mesleğinin temsilcileridir. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin, gerekse toplumların temel hak ve hürriyetlerinin korunmasında, savunulmasında, kanunlara bağlı kararlılıklarıyla adaletin tecelli etmesinde büyük sorumluluğu olan avukatlar, çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli temel şartlarından birisi de, adaletin sağlanmasıdır. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle 5 Nisan Avukatlar Gününüzü bir kez daha kutluyor, zor şartlar altında yerine getirmeye çalıştığınız mesleğinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.