Edremit'te Sabahattin Ali anması

Sabahattin Ali Parkı’nda, Sabahattin Ali heykeline çiçek koymayla başlayan etkinlik Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde panel ve dinleti ile devam etti.

"Kaz Dağlarından Kürk Mantolu Madonna'ya Sabahattin Ali" başlıklı panelde Öner Yağcı, Sevengül Sönmez ve Necdet Saraç çeşitli açılardan Sabahattin Ali'yi anlattılar.

Panelin ilk konuşmasını yapan Necdet Saraç, "Sabahattin Ali 41 yıla koca bir yaşam sığdırmış. Öğretmen, yazar, şair, gazeteci, solcu, devrimci... Bedel ödemek denecekse hepsini ödemiş ama başı hiç öne eğilmemiş. Türkiye'nin ilk 'faili belli' cinayetinden birinde öldürülmüş... O, 70 yıldır yaşıyorsa toplumun vicdani olduğu için, bizim insan yanımız olduğu için yaşıyor" vurguları yaptıktan sonra, "birileri çatlasa da patlasa da biz Sabahattin Ali'ye de, onun arkadaşları Nazım Hikmet'e, Aziz Nesin'e, Rıfat Ilgaz'a da, köy enstitülerine, Cumhuriyet değerlerine ve AKM'ye de sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.



“A’dan Z’ye Sabahattin Ali” kitabının yazarı Sevengül Sönmez ise konuşmasında "toplam 26 farklı şehirde yaşayan Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf basta olmak üzere bir çok kitabında karakterler Ege'li, coğrafya ise Edremit'tir. Romanlarinda taşraya sıkışma ve kasaba eleştirisi, terapide ise doğa vardır... Onun öldüğü yerde değil yaşadığı yerde anılması çok anlamlıdır" dedi.

Panelin son konuşmacısı Öner Yağcı, "Sabahattin Ali yaşarken efsane olmuş bir aydındır. Yiğit, cesur ve edebi olarak çok başarılıdır” vurgusu yaptıktan sonra “Siyasal cinayetlerin, aydın kırımının ilk örneğidir. Öldürüldüğü bölgedeki dağlar bugün 'Sabahattin Ali Dağları' olarak anılmaktadır... Markopaşa'da yazdıkları ile sanki bugünü anlatmıştır" dedi.

Panelin kapanışında konuşan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da "Sabahattin Ali ismi Edremit ile bütünleşmiştir. Onun adına açtığımız parktan sonra şimdi de evini müze haline getiriyoruz. Sabahattin Ali ismini yeni çalışmalarla yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra sanatçı Ali Altay izleyicilerin de coşkulu katılımlarıyla “Başın Öne Eğilmesin” şiiri ile başlayarak Sabahattin Ali’nin şiirlerinden bestelenen onlarca parçasını seslendirdi.

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Özgirgin, Metin Tunçer, CHP Edremit İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.