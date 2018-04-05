Yalova'da yaz sezonu öncesi çalışmalar hızlandı.

Asfalt, parke onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra tretuvar çalışmalarına da sezon öncesi hız verildi.



Yalova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, parke ve tretuvar çalışmaları devam ediyor. Planlanan çalışmalar arasında yer alan Bahçelievler Mahallesi Talat Paşa Sokak tretuvar çalışmalarını yerinde inceleyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yeni yapılan tretuvarların engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun şekilde yapıldığını söyledi.



Yaz sezonu öncesi altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Salman; “Belediyemizin tüm birimleri çalışmalarını ilimizin birçok noktasında titizlikle sürdürüyor. Asfalt, parke ve tretuvar çalışmalarımız ile vatandaşlarımız için kaliteli bir yaşam ve sağlıklı ulaşım şartları sunmak için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz tüm çalışmaları engelli vatandaşlarımızın kimseye ihtiyaç duymadan ulaşımlarını tek başına sağlayabilecekleri yapıda gerçekleştiriyoruz. Özellikle tüm kaldırımlarda iniş ve çıkış rampalarını koyuyoruz. Sezon öncesi çalışmalarımıza ağırlık vererek daha fazla noktada hizmet üreteceğiz” dedi.