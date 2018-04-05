Çankaya'da çocuklara deprem eğitimi

Minikler, acil bir durumda kendilerini nasıl korumaları gerektiğini uygulama yaparak öğrenme imkanı buldu.

Çankaya Belediyesi çocuklara yönelik farklı alanlardaki eğitimlerine devam ediyor. Son olarak Mithatpaşa İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine deprem eğitimi verildi. Çocukları okullarından alarak Deprem Simülasyon Merkezi’ne götüren Çankaya Belediyesi, çocukların uzmanlar tarafından konuyla ilgili bilgi edinmelerini sağladı.

KENDİLERİNİ KORUMAYI ÖĞRENDİLER

Eğitimde, fiziksel koşullar birebir yaşatılarak deprem anındaki ve sonrasındaki doğru davranışlar ile ilgili refleks oluşturmayı öğrenen çocuklar, böyle bir durum karşısında kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğrendi. Çocuklar, önceden alınması gereken önlemler konusunda da bilgilendirilirken, bir sarsıntı anında nerelere saklanabileceklerini uygulama imkanı buldu.

Eğlenerek depremden korunmanın yollarını öğrenen ilkokul öğrencileri, eğitimin ardından Çankaya Belediyesi tarafından okullarına bırakıldı.