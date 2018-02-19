Başkanlardan ortak karar

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Alper Taşdelen, sürecin olumlu bir biçimde devam ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Ankara’nın kent merkezi niteliği taşıyan bölgelerini çöküntü alanı olmaktan çıkarıp cazibe merkezi haline getirmemiz gerekiyor. AVM’lere sıkıştırılan kentlerin tarihini, coğrafyasını kenti kent yapan özelliklerini o kentte ikamet eden insanlar yaşayamıyor. Kent sokakları, caddeleri ile yaşar. Sokaklara ve caddelere yaşamı tekrardan döndürmek, tekrardan hayatı bu alanlarda canlandırmak için çalışmalar yapıyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna da, Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması noktasında olumlu bir tavır içinde ve bu tavır kentimiz ve kentlimiz için memnuniyet verici bir durum. Kendisiyle bu konuda en son yaptığımız görüşmede belli konularda uzlaşmaya vardık. Sürecin sağlıklı, katılımcı ve demokratik işlemesi için sivil toplum örgütlerinden, meslek kuruluşlarından, odalardan, üniversitelerden görüş isteyeceğiz ve süreci birlikte yürüteceğiz.

İlk etapta Çankaya ve Büyükşehir Belediyeleri olarak ortak çalışma ekipleri oluşturacağız. Oluşturulan çalışma ekipleri trafik akışından otopark sorununun çözümüne, çevre düzenlemesinden oturma alanlarına kadar her konuda farklı kesimlerden görüş ve düşünceleri aldıktan sonra bir proje ortaya koyacak ve biz bu projeyi referanduma götürüp halkımızın onayına sunacağız. Bütün bu süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve toplumun tüm kesimlerinin karşılıklı anlayış, dayanışma, işbirliği ve katılımcılık modeli ile sürdürülecek. Kararı yine halkımız referandumla verecek. Referandumda daha somut bir projeyi halkımıza sunmak istiyoruz. Bu nedenle projeyi ve çözüm önerilerini iki belediye olarak oluşturup referanduma öyle gideceğiz.”