Tarihi tablolar restorasyona alındı

EDİRNE, (DHA)- Türkiye'de 118 yıldır kesintisiz belediye binası olarak kullanılan tek tarihi bina olan Edirne Belediyesi'nin envanterinde yer alan ve 1900'lü yılları yansıtan yağlı boya tablolardan 5'i restorasyonunun yapılması için TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı Teknik ve Restorasyon Uygulamalar Başkanlığı'na gönderildi.

Bu tabloların içerisinde şehit ressam Hasan Rıza'nın 'Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişi' ile 1903-1904 yıllarında yaptığı 'Karlı Bir Havada Geyikler' isimli tabloları, ressam Hasan Mehmed'e ait 'Kızıldeniz Manzarası', ressam Topçu Kaymakamı Reşid'e ait, 'Geyikli Manzara' ile ressam O. Kurkdjian'in 1902 yılı Edirne Belediye meclis üyelerini resmettiği tablolar yer aldı.

Tablo ve Restorasyon Atölye Sorumlusu, Restoratör Hatice Biga, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 5 tablodan 'Kızıldeniz Manzarası' ve 'Karlı Bir Havada Geyikler' isimli tabloların restorasyonunun tamamlandığını söyledi. İçlerinde şehit ressam Hasan Rıza'nın resimlerinin de olduğu tabloların çok değerli olduğuna dikkat çeken Biga, "Bu yıl farklı bir uygulamaya gittik. Edirne Belediyesi'nin gönderdiği tabloları öne aldık. Bu tablolara zaman ayırarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tablolardan 2 tanesinin restorasyonu tamamlandı. Diğer 3 tablo da belgeme aşamasında. Tabloları fotoğraflarla belgeliyoruz. Kızıl ötesi ışınlar ile mikroskop kullanarak, tablolar üzerindeki aşınmaları tespit ediyoruz. Çalışmalarımızı 7 kişilik bir ekiple büyük bir titizlikle yürütüyoruz" dedi.

Çerçevelerin restorasyonun da ayrı bir birimde gerçekleştirildiğini ifade eden Biga, "Ressam Topçu Kaymakamı Reşid'e ait, 'Geyikli Manzara' isimli tablomuz şu anda temizlik aşamasında. Tablolar atölyeye geldiği andan itibaren ilk olarak belgeleme çalışmasını gerçekleştirdik. Tablolar ilk etapta ultraviyole lambalarla yan ışık çekimleri, eğimli ışık çekimleri gibi farklı çekim teknikler ile belgeleme aşamasından geçiyor. Restorasyon çalışmasına daha sonra başlanıyor. Şu anda ressam Topçu Kaymakamı Reşid'e ait, 'Geyikli Manzara' isimli tablonun temizlik aşamasındayız. Daha sonra dolgu çalışmalarını ve estetik çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Tabloların arka taraf temizliğini yaptıktan sonra nem ile sabitleme işlemi yapıyoruz. Tabloların arkasına restorasyonları tamamlandıktan sonra bir koruma paneli uygulanacak. Böylelikle tablonun duvardan alacağı nemi, içeri girecek olan atmosferi, kiri önlemesi sağlanacak" diye konuştu.

Tabloların restorasyonunun yapıldığı atölyeleri ziyaret eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise Hasan Rıza'nın resimlerinin ve diğer tarihi tabloların çok değerli eserler olduğunu belirterek, belediye olarak sanata ve sanatçıya çok verdiklerini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da eşsiz tabloların korunmasının titizlikle süreceğini belirterek, "Çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden bir olan Şehit Ressam Hasan Rıza savaş betimlemeleriyle dikkat çekmiştir. 1896 yılında resmettiği 'Fatih'in Gemileri Karadan Yürütmesi', 'Osmanlı'nın Rumeli'ye Geçişi', 1903 yıllarında resmettiği 'Havuz Başında Gergef İşleyen Kızlar', 1903-1904 yılında resmettiği tahmin edilen 'Kuzular' ve 'Karlı Bir Havada Geyikler' isimli tablolar ziyarete gelenleri büyülemeye devam etmektedir. Hasan Rıza gibi bir ressamın Edirne'de yaşamış olmasından ve onun tablolarının Edirne Belediye binasının duvarlarında yer almasının gururu içerisindeyiz. Yüz yıl önceki yaşamı, çekilen acıları, zaferleri ve yenilgileri resmeden ünlü ressam Hasan Rıza'nın maalesef çok az sayıda tablosu günümüze ulaşmıştır. Böylesi değerli bir ismin bize bıraktığı bu eşsiz mirası sonsuza kadar korumak, bu değere sahip çıkmak ise bizlerin en birincil görevidir" dedi.

'EDİRNE'NİN HOŞGÖRÜSÜNÜ YANSITIYOR'

Gürkan, restorasyonu süren 1902 yılındaki belediye meclisini anlatan Ressam O. Kurkdjian'in tablosuna da dikkat çekerek, "1902 yılı meclisi 6'sı Müslüman, 6'sı gayrimüslim ve tabloda o dönemde Edirne'de yaşayan 1 Bulgar,1 Rumen,1 Ermeni,1 Musevi,1 Rum ve 1 İtalyan belediye meclis üyesi bulunmakta. 1902 yılı meclisi Edirne'nin hoşgörüsünü, Edirne'nin demokrasi anlayışını anlatmaktadır. Söz konusu tablo o dönemde kentte renk, dil ayrımı gözetmeksizin yaşandığını gösteriyor. Benim inancımdan, benim dinimden, benim kökenimden denmeden herkese söz hakkı verildiği bir meclisi yansıtmakta. İşte tabloda da göründüğü gibi biz böylesine bir tarihe, böylesine hoşgörülü insanların yaşadığı bir kente, bir kültüre sahibiz" diye konuştu.