Portakal Çiçeği Coşkusu Başladı

Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gün boyu sürecek etkinliklerde konserler, çocuklara özel eğlenceler ve animasyonlar düzenlenecek.

8 Nisan akşamına kadar devam edecek etkinlikler ağırlıklı olarak Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk gününde satış stantların yanında konserler, halk oyunu gösterileri çocuklar için özel animasyonlar ve oyun alanları ile çeşitli şovlar düzenlendi. Karnaval alanı sabah 09.00’da açılıp akşam 22.00’ye kadar açık kalacak.

KARNAVALA DAVET

Türkiye’nin hatta dünyanın en özel kentlerinden biri olan Adana’nın aynı zamanda bir marka kent olduğunu söyleyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, herkesi etkinliklere katılmaya davet etti. Karalar, “Böylesine eşi bulunmaz bir kentin, gerek ekonomik gerek emek gerekse kültürel açıdan en önemli değerlerinden biri de kuşkusuz narenciyedir. Yani portakaldır, mandalinadır, turunçtur. Eşsiz ikliminin bir armağanı olarak Nisan ayında sokakları mis gibi portakal çiçeği kokan, insanın kendini adeta cennette hissettiği kenttir Adana. İnsanların içini ısıtan, mutlu duyguları harekete geçiren, her türlü olumsuzluğa karşın umutları tazeleyen portakal çiçeğinin kokusu, yani yaşam döngüsünün en güzel zamanı olan baharın da habercisidir. Ben bütün Adanalı hemşerilerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

“ADANA’YA GEL CİĞERİMİ YE”

Etkinlikler kapsamında 8 Nisan Pazar günü ise portakal çiçeği kokusu içerisinde ciğer partisi düzenlenecek. Etkinlik Saat 10.00’da Mıdık Mahallesi girişinde başlayacak.