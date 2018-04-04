Çankaya Halk Kart'ta 3. dönem

2000 aileyi kapsayan projede, 414 aile Çankaya Halk Kart sahibi oldu.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 3. Dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı projede, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. İlk dönemde başvuran 459 ailenin, Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve evlerini ziyaret ederek sosyal incelemesini yapan Çankaya Belediyesi, 260 kişinin bu karttan yararlanmasını sağladı. Projenin ikinci döneminde de 154 kişi Çankaya Halk Kart sahibi oldu.

Projeye dahil olan her aileye verilen banka kartına iki ayda bir 300 TL nakit yatırılıyor. Bu karta sahip olan vatandaşlar, tütün ve alkol ürünleri hariç tüm ihtiyaçlarını diledikleri yerden alışveriş yaparak giderebiliyor.

SOSYAL YARDIM SOSYAL DEMOKRAT POLİTİKALARIN ÜRÜNÜDÜR

Bu dönem Çankaya’da sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirmek için çok çalıştıklarını ve bu çalışmanın halktan takdir gördüğünü belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz halkımızdan aldığımız bu takdirle, bu güçle çok çalışmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki Çankaya’da yaşayan her vatandaşımız mutlu olsun. Geliri yetersiz, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında olmaya, bazı ihtiyaçlarını da bizim desteğimizle gidermelerini sağlamaya çalıştık. Dünya görüşümüz bunu gerektiriyor. Sosyal yardım sosyal demokrat politikaların ürünüdür. Biz de bu modeli Çankaya’da uygulamaya başladık. Çankaya Halk Kart bizim insana bakışımızın, insanımıza saygımızın yansımasıdır” diye konuştu.

BAŞVURULAR BELEDİYE’YE

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Çankaya Belediyesinin Mithatpaşa Caddesi numara 52’de bulunan Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’nden bilgi alabiliyor.