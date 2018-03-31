Karşıyaka’nın itirazı sonuç getirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çıkardığı yeni yönetmelikle ‘Teröre ve cinsel saldırı’ suçlarına bulaşmayan işçilerin kadroya geçebileceğini duyurdu.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ İTİRAZ ETTİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçtiğimiz aylarda çıkardığı 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile resmi kurumlarda taşeron statüsünde çalışan işçilere kadro yolu açtı ancak 1 yıldan fazla mahkumiyeti olan işçiler bu hakkın dışında tutuldu. Bu uygulamanın Anayasa’daki ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğunu savunan Karşıyaka Belediyesi, Ocak ayının ilk haftasında Bakanlığa itiraz dilekçesi gönderdi. Bu yanlıştan dönülmesi ve eski mahkum çalışanların mağdur edilmemesi istendi.

YENİ YÖNETMELİKLE SORUN ÇÖZÜLDÜ



Karşıyaka Belediyesi, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde eski mahkumları da elemeyerek listeyi eksiksiz olarak gönderdi. Karşıyaka Belediyesi’nin bu itirazı sonuç getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle ‘terör ve cinsel saldırı’ suçlarına bulaşmamış olan eski mahkumların da kadroya geçmesine onay verildi. Karar, işçiler arasında da sevinçle karşılandı.

“YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ, MUTLUYUZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Her toplumsal konuda gösterdiğimiz duyarlılığı, eski mahkum çalışanlarımız için de gösterdik ve onların mağduriyetine ortak olduk. Aileleri ile birlikte; sayıları on binleri aşan eski hükümlülerin iş akitlerinin sonlandırmaya, onları mağdur etmeye vicdanımız el veremezdi. Gerekli itirazlarımızı yaptık ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Bu itirazımıza kayıtsız kalmayan ve yanlıştan dönen herkese teşekkürler” dedi.