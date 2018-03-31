Çankaya'da sanatta nisan yağmuru

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkent Ankara'da sanatın nabzını tutan Çankaya Belediyesi, Nisan ayında da konserden sergiye, tiyatrodan ödül törenine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Çankaya Belediyesi'nin her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlediği geleneksel 100 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri bu yıl da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Çankaya Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinliklerine Yılmaz Güney’i anarak başlıyor. Usta oyuncunun adını taşıyan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilecek anma konseri 1 Nisan saat 17.00’de.

Doğu Avrupa’nın geleneksel Roman, Balkan ve Akdeniz şarkılarına kendilerine özgü yorumlayan dünyaca ünlü Barcelona Gipsy Balkan Orchestra 9 Nisan’da Çankaya Belediyesi farkı ile ücretsiz olarak Ankaralılarla buluşacak. Yer fişleri 2 Nisan’dan itibaren Yılmaz Güney Sahnesinden alınabilecek.

ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ

2-15 Nisan tarihleri arası Çağdaş Sanatlar Merkezi, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin “48. Yıl Büyük Sergi” sine ev sahipliği yapacak. ÇSM’de 3-4 Nisan tarihleri arasında ise “TED Kermes” düzenlenecek. Türk Eğitim Derneği “Gönüllüler Komitesi” tarafından düzenlenen kermes ile öğrencilere burs sağlanacak. ÇSM 9 Nisan’da da “Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Töreni” ne ev sahipliği yapacak.

Küba Devriminin öncüsü, Küba Cumhuriyeti Kurucu Devlet Başkanı Fidel Castro 16 Nisan’da özgün müzik, saydam gösteri ve söyleşi ile “Fidel’in Öyküsü Özgürlüğün Adı Küba” etkinliği ile anılacak. 27 Nisan’da SAKÜDER’in kuruluşunun 13. Yılında, 115 sanatçının 230 eserinin yer alacağı “7. Uluslararası Ankara Sanat Buluşması Resim sergisi ve Plastik Sanatlar 2018 Sergisi ve Sanat Ödülleri” ödül töreninin gerçekleşeceği ÇSM’de, 27 Nisan’da “Şair Oğuz Tansel Halkbilim Ödül Töreni” düzenlenecek.

ÇOCUKLARIN NİSAN’I

Çağdaş Sanatlar Merkezi, 18-25 Nisan tarihleri arası Karikatür Vakfı’nın atölyesinde yer alan 9-16 yaş arası çocukların “Hayatı Karikatürle Anlatıyoruz” adlı sergisi, 20-29 Nisan tarihleri arası ise “D’Atelierli Çocuklar Sergisi” ne ev sahipliği yapacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise Çankaya Evleri çocuklarının ünlü sanatçıların eserlerini geri dönüşümle yeniden yarattığı eserlerine 18-30 Nisan tarihleri arası ev sahipliği yapacak.

Her yıl geleneksel hale gelen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri” Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda gerçekleşecek. Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu şef İbrahim Yazıcı ve Agora Gençlik Orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirecek.

GALERİ ÇANKAYA

Sanatçı Kadınlar Derneği ve İlgi Otizm Derneği’nin düzenleyeceği “Şimdi Sanatla, Şimdi Otizmle” başlıklı sergi ise 2-9 Nisan tarihleri arası Galeri Çankaya’da olacak. 12-19 Nisan tarihleri arasında da “Betül Can Anadolu Lisesi” karma sergisi yer alacak.

YILMAZ GÜNEY SAHNESİ

Profesyonel ve amatör tiyatro gruplarına her daim kapılarını açan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 5-6 Nisan tarihleri arası Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Beni Bekleme” adlı oyunu sahnelenecek. 8 Nisan’da Tango Gecesi’nde ise Jonathan Saavedra, Clarisa Aragon, Neri Piliu, Yanina Quinones ve Türk dansçılar sahne alacak.

Meksikalı ünlü ressam Frida kahlo’nun hayatını anlatan “Ben Frida Kahlo-Otoportre” adlı oyun 15 Nisan’da Yılmaz Güney sahnesinde tiyatro izleyicisi ile buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlik içi yer fişi alınması gerekiyor.