Başkan Kocaoğlu taksicilere tramvayı anlattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentteki taksici esnafıyla bir araya geldi, Konak Tramvayı’nın hizmete girmesiyle başlayacak yeni dönemi anlattı. Başkan Kocaoğlu, tüm projelerde olduğu gibi, tramvayda da hiçbir kesimi mağdur etmeden iş yapmaya özen gösterdiklerini söyledi. Şoförler Odası Başkanı Celil Anık ise, "Büyük metropollerin merkezlerinde sadece metro, tramvay ve taksi vardır. Özel araba yoktur. Ben bu nedenle, esnaf odası başkanı olarak tramvayın ve metronun bu şehirde yaygınlaşmasından korkmuyorum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı, modern ve konforlu bir kent içi ulaşım adına başlattığı tramvay yatırımının Konak etabında da mutlu sona ulaşıldı. Ulaşım sektörünün önemli unsurları arasında yer alan taksici esnafı, deneme seferlerinin sürdüğü Konak Tramvayı ve trafikte başlayacak yeni dönem hakkında bilgilendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda tramvaylı yaşamın kent trafiğine etkileri, Halkapınar-Üçkuyular aksında oluşacak yeni trafik düzeni ve taksici esnafının bu süreçten ne yönde etkileneceği konusunda çeşitli sunumlar yapıldı. Tramvay teknolojisinin karbondioksit emisyonu açısından en düşük seviyelerde hizmet veren ulaşım sistemi olduğu ve güzergahtaki otobüslerin çekilmesiyle kentteki trafik yoğunluğunun azalacağı dile getirildi. Toplantıda, İzmir Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Kader Sertpoyraz ile Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Ergenekon da birer sunum yaptı.

"Kimseyi mağdur etmiyoruz"

Yapılan sunumların ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, taksici esnafının da bir kamu görevi yaptığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimdeki 14 seneyi bir ay sonra dolduracağım. Yaptığımız işlerde hep şuna bakıyoruz; vatandaşımıza iyilik mi yapıyoruz, kötülük mü yapıyoruz? Kaçınılmaz olarak bazı projelerden mağdur olacak vatandaşımıza, ne gibi bir olanak sunabileceğimize bakıyoruz. Dünyanın önemli metropollerinde olduğu gibi, kentin merkezine özel araçlarla gelinmesi cazibesini yitirecek, yitirmeli de. Göreve geldiğimde 11 kilometre metromuz vardı. Şimdi tramvayla birlikte 180 kilometre raylı sistemimiz var. Konak Tramvayı’nın sefere başlamasıyla, hemşehrilerimizi kent merkezine daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli getirme olanağımız artacak. Aktarma noktalarındaki otoparkları çoğaltarak, kent merkezine daha çok raylı sistemle gelinmesini sağlayacağız. Sizler de trafikte beklemeyerek ve kısa mesafede çalışarak karlılığınızı artıracaksınız. 90 dakika aktarma Türkiye’de ilk defa İzmir’de uygulanmaya başlandı ve en ucuz ulaşım da şu anda İzmir’de. Dar gelirli insanlar merkeze uzak yerlerde oturuyorlar. Biz 90 dakikayla vatandaşın cebine kişi başına ayda ortalama 150 TL destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlçe minibüslerine çözüm arıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sınırlarımız büyüyünce, 11 ilçede toplu ulaşım yaparken yasa değişikliğiyle 30 ilçe sisteme dahil oldu. Dolayısıyla Konak’taki gibi, Bornova’daki gibi diğer ilçelerin de belediyenin toplu ulaşım sisteminden, fiyat uygulamasından yararlanmak en doğal hakkı. Bunu yaptığımızı var sayalım. Belediye bin tane otobüs alır, bu işi başlatır. Ancak biz fiyat politikasını da dengeli bir şekilde yürüterek ve belli saatlerde bu işi yaparak, toplu taşıma yapan birlik ve kooperatiflerin durumunu bozmamaya çalıştık. Bu işi babasından, dedesinden miras olarak yapanlar var. Taksicinin durumu neyse, kooperatif bünyesindeki minibüsçü arkadaşların durumu da aynı. Biz kenti kalkındıralım gençlere iş imkanı sağlayalım derken, bu kadar arkadaşı işsiz bırakma durumuyla kararıyla karşı karşıyayız. O zaman bir sistem kurmalıyız. Dedik ki, ’bir ihale yapalım.’ Her ilçede bir birlik veya kooperatif olsun. O ilçenin İzmir’le irtibatını, ilçe içi ve köylerle irtibatını o birlik sağlasın. İdareyi ise ESHOT sağlasın. Fakat bizim ihale mevzuatında bir problem var. Ömrü boyunca toplu taşıma yapmış kooperatifler ihaleye giremiyor. İş bitirme belgesi istendiği için, resmi bir kurumdan faturası olmayanlar ihaleye giremiyor. Ancak şirketler ihaleye girebiliyor. Bu sorunun Ankara’dan, yukarından çözülmesi gerekiyor. Ben her türlü girişimde bulundum. Fakat bizden çok esnafın dinlenme olasılığı daha güçlüdür. İşin içinden çıkamıyoruz. Bir sistem kurarsam, toplu taşıma yapan arkadaşları kendi sistemimize entegre edip bu işi yapmalarının ömrünü uzatacağız. Her zaman başkanımızla, arkadaşlarla görüşerek sizin için yapabileceğimizin en iyisi için çabalıyoruz."

"Raylı sistem dünyanın gerçeği"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celil Anık ise raylı sistemlerdeki gelişimin dünyanın bir gerçeği olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Büyük metropollerin merkezlerinde sadece metro, tramvay ve taksi vardır. Özel araba yoktur. Ben bu nedenle, esnaf odası başkanı olarak, tramvayın ve metronun bu şehirde yaygınlaşmasından korkmuyorum." İzmir Büyükşehir Belediyesinin esnafa bakış açısının diğer kentlerden çok daha farklı olduğunu ve Başkan Aziz Kocaoğlu’nun her zaman esnafın yanında yer aldığını belirten Anık, "Biz sizden memnunuz. Biz esnafa hizmet edeni unutmayız. Ben aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun yönetim kurulu üyesiyim. Diğer şehirlerde olanları biliyorum. Siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Çıkın diğer şehirlere sorun" dedi.

"Biz çok memnunuz"

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılından itibaren ruhsat harçlarını 5 TL’ye düşürdüğünü, her yıl yapılan ruhsat alımının iki yılda bire çıkarıldığını ve taksi yazıhanelerine ilişkin düzenlemeyle esnafa kolaylık sağlandığını hatırlatan Celil Anık, "İzmir Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Biz çok memnunuz. Biz onlarla bir kardeş ilişkisi içindeyiz. Mutlaka her isteğimiz olmaz ama önümüzü de tıkamıyorlar. Makul taleplerimizin hepsine olumlu cevap alıyoruz. Bizim işlerimizin rahat yürümesi ve gecikmemesiyle ilgili çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.