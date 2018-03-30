3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nde coşkulu açılış

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Türkiye’nin saygın şair, yazar, gazeteci ve sanatçılarının katılımı ile bugün Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde başladı. Festivale akın eden Adanalı sanatseverler, Çukurova Belediyesi'nin yapımını üstlendiği ve Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, oğlu Deniz Çetin ve kızı Devrim Çetin’le rol aldığı ‘Görüş Günü’ filmini izlerken, duygusal anlar yaşadı.

FESTİVAL YOĞUN KATILIM VE COŞKUYLA BAŞLADI

Çukurova Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin üçüncüsü Türk şiirinin usta ismi Ataol Behramoğlu’nun Onur Konuğu olduğu festival tüm coşkusuyla başladı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre, partililer, meclis üyelerinin katıldığı festivale, Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Adana, Mersin, Tarsus, Silifke, İskenderun ve Antakya’dan değerli şair ve yazarların katıldığı festival, Mektebim Bilfen Okulları Çocuk Korosu’nun mini konseriyle başladı.

‘GÖRÜŞ GÜNÜ’ KISA FİLMİ GALASINI FESTİVALDE YAPTI

Festival başrolünü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in oğlu Deniz Çetin ve kızı Devrim Çetin’le oynadığı, Ayça Öztorun’un senaryosunu yazdığı, Fatih Koca’nın yönettiği ‘Görüş Günü’ adlı 26 dakikalık kısa film gösterimi ile devam etti. Adana'da çekilen ve oldukça iddialı olarak hazırlanan kısa film, Adanalılar tarafından büyük beğeni aldı.

Uluslararası film festivallerinde yarışmaya katılacak ülkemizi ve Adana’mızı temsil edecek filmi, birlikte rol aldığı oğlu Deniz ve kızı Devrim ile birlikte izleyen Başkan Çetin, duygusal anlar yaşadı. Filmin galasından sonra söz alan senarist Ayça Öztorun ve Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü, Başkan Soner Çetin’e böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

“SANATA VE SANATÇIYA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Filmin ardından bir konuşma gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Filmi izlerken inanılmaz duygulandım. Oğlum ve kızım da dahil, tüm oyuncular çok güzel bir performans sergilemişler. Ceyhan’da ve Kozan’da çekilen filme yoğun emek sarf edildi. Ben sadece bir gün katılabildim ve oyunculuğun ne kadar zor olduğunu gördüm. Ünlü Yönetmen Fatih Koca hocama, yapımcılara, senaristimiz Ayça Öztorun’a ve kamera arkasında emeği olan tüm teknik ekibe teşekkür ediyorum” dedi.



‘Görüş Günü’ filminin festivale katılacağını Berlin ve Viyana’dan güzel başarılarla döneceğine inandığını kaydeden Başkan Çetin, “Sanata ve sanatçıya sahip çıkıyoruz. Adana’nın tüm değerlerine sahip çıkıyoruz. Orhan Kemal’lerin Yaşar Kemal’lerin, Yılmaz Güney’lerin değerini biliyoruz. Bu bereketli topraklar çok değerli isimler yetiştirdi. Biz hepsine sahip çıkıyoruz. ‘Çukurova’yı kültür sanat ve festivaller kenti yapacağız’ diyerek çıktığımız bu yolda kültür sanat alanında ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edecek ve sizlere söz verdiğimiz gibi kültür sanat ve festivaller alanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu. Başkan Çetin kendine takdim edilen plaketi alırken, oğlu Deniz’e ve yapımda emeği geçenlere plaket ve çiçeklerini verdi.

ONUR KONUĞU ATAOL BEHRAMOĞLU ŞİİRLERİNİ OKUDU

3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nin onur konuğu olan Usta şair Ataol Behramoğlu’nun şiirli sohbeti ile devam eden etkinlikte Behramoğlu, “Orhan Kemal’in adına yapılan böylesine güzel ve duygulu bir festivalde sizlerle olmak benim için bir onur. Başkan Soner Çetin’e ve Çukurova Belediyesi’ne davetleri ve organizasyonları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Behramoğlu, çok sevilen ‘Hapishanede Bir Sabah Türküsü’, ‘Yunus Gibi’ şiirlerini okudu.

İMZA, ŞİİR, SÖYLEŞİ, SERGİ, KONSER

Tüm yazarların kitaplarını imzalayacağı 3. Orhan Kemal Edebiyat Festivali’nde A.Behramoğlu-A.Telli – Prof. Dr. Halûk Gökalp’in şiir sergileri, ‘Sevdamız Türkçe’ (Feyza Hepçilingirler ve öğrenciler) söyleşisi, ‘O.Kemal Filmleri’ (Caner-Zafer Cindoruk-Mazlum Vesek), İki Kelam Bir Şiir’(A.Telli-C.Ersöz)etkinliği ile devam edecek. 31 Mart’ta yine saat 11.00’den itibaren ‘Sosyal Medya Yararlıdır-Zararlıdır’ konulu münazara (F.Hepçilingirler – Doğa Okulları – ERAL Okulları), ‘İyi ki Farklıyız; Böyle Daha Güzeliz” adlı tartışma (Pelin Batu-İhsan Eliaçık), ‘Edebiyatçı Gazeteci’ (İsmail Saymaz) konferansı yapılacak. Görüş Günü’ filminin 18.30’daki ikinci kez gösterimi ile sürecek olan festival saat 19.30’daki Mazlum Çimen konseri ile noktalanacak.