ADEF Başkanı Saim Diken'den örnek davranış

Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Saim DİKEN 200 Öğrenciye burs verdiği sosyal çalışmada, önümüzdeki süreçteki hedeflerinin 300 öğrenciye ulaşmak olduğunu belirtti. Yoksul ailelerin eğitim bütçelerine destek vermenin milli bir görev olduğunu ifade eden SAİM DİKEN, gelecekte daha büyük projelerle EYÜP SULTAN HALKINA destek olmaya devam edeceklerini, yurttaşların sorunlarına kalıcı çözümler için yerel yönetimlerin rolünün çok belirleyici olduğunu belirtti.

30 Engelli yurttaşa tekerlekli sandalye verdiklerini ifade eden SİM DİKEN , bu projelerinin de daha yüksek seviyeli bir sağlık taraması gibi projelerle devam edeceğini ifade etti.

Eyüp Sultan İlçesinin eksiklerinin ancak yeni bir anlayışla çözüm bulunabileceğini söyleyen SAİM DİKEN, ADEF olarak bizler elimizi taşın altına koymak bir yana GÖVDEMİZİ KOYMAYA hazırız dedi.

Bu noktada yerel seçimler ve projeler üretmeye devam edeceğiz diyen ADEF başkanı SAİM DİKEN bizi takip edin dedi.