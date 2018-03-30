Çankaya'da koristlerin emekleri sahnede

Şef Satılmış Koruk yönetimindeki koro, seslendirdiği türkülerle büyük beğeni topladı.

Sokullu Çankaya Evi’nde müzik eğitimi alan kursiyerlerden oluşan koro, sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşattı.

Şef Satılmış Koruk yönetimindeki koro, Türkiye’nin dört bir yanından derlenen halk müziği ezgilerini seslendirdi. Yılmaz Güney Sahnesi’nde geniş bir repertuarla konser veren koronun solo performansları da büyük beğeni topladı.

Dileyen her yaş grubu, semtlerde bulunan Çankaya Evleri’nden müzikten seramiğe; dikişten yabancı dil eğitimine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim alabiliyor.